¿Quiénes son Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, envueltos en supuesta infidelidad?

La controversia en las redes sociales entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza continúa sin cesar. El desencadenante de esta situación fue la filtración de fotos en las que una supuesta fan aparecía durmiendo junto al 'influencer', lo que resultó en acusaciones de infidelidad hacia la cantante mexicana.



A pesar de que el 'youtuber' salió al frente para negar las supuestas pruebas, numerosos internautas han expresado su apoyo a Loaiza, quien es su esposa. Sin embargo, este no es el primer escándalo en el que la pareja se ha visto envuelta.

Algunos seguidores los acusan de utilizar conflictos personales como estrategia de promoción para sus nuevas canciones. En respuesta a esto, Loaiza publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter (ahora X).



“Yo también quisiera que esto fuera una broma, o 'marketing' para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura”, señaló. Además, anunció que se tomará un descanso de las redes sociales debido a la controversia



Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente el tiró todo lo que construimos a la basura. — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) October 22, 2023

¿Quiénes son Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza?

Juan de Dios Pantoja es un influyente youtuber, cantante y figura mexicana, nacido el 16 de noviembre de 1995 en Mazatlán, Sinaloa. Inicialmente, se dio a conocer a través de su canal de YouTube, donde conectó con una audiencia considerable.



Su carrera como creador de contenido comenzó con vídeos de comedia, retos virales, etiquetas y vlogs de viajes junto a su familia y amigos. A medida que su fama creció, se aventuró en la música y actualmente cuenta con varios álbumes de estudio. No obstante, su trayectoria también ha estado marcada por la polémica, siendo uno de los episodios más notorios el que ocurrió en 2019 cuando su amiga y colaboradora, Kenia Os, lo acusó junto a Kimberly Loaiza de eliminar su canal de YouTube por no firmar un contrato con ellos. En ese momento, ambos eran una de las parejas más populares en la plataforma.

Por otro lado, Kimberly Loaiza es una cantante, 'youtuber' y empresaria mexicana. En 2016, comenzó a crear contenido de belleza en su canal de YouTube, el cual cuenta con más de 40 millones de seguidores.



Originaria de Baja California, es conocida cariñosamente por sus seguidores como 'Lindura'. Actualmente, ha incursionado en la música y ha lanzado temas como 'Devoto', 'Me perdiste', 'No seas celoso', 'Mejor sola"' y 'Game Over'. Además, tiene un perfil destacado en TikTok, donde comparte tendencias, bailes virales y contenido cómico con sus seguidores. También colabora con marcas de belleza y moda en campañas de modelaje.

Kimberly Loaiza y Juan De Dios tienen dos hijos juntos, Kima Sofía Pantoja Loaiza y Juanito Jr. La pareja se conoció en 2013 a través de las redes sociales, y después de siete años de noviazgo, celebraron una boda íntima.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.