El sábado en la noche Maluma dio un excelente espectáculo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El artista cantó frente a sus seguidores sus mayores éxitos y les regaló una noche inolvidable.

Una de las sorpresas que llamó la atención del show fue que el paisa compartió tarima con sus colegas: Feid, Blessed, Pipe Bueno, Wolfine y, nada más y nada menos, que la 'Reina del pop', Madonna.



Y aunque la presentación de la intérprete de 'Material Girl' fue uno de los momentos más aplaudidos, la declaración de amor que hizo Maluma a su novia, Susana Gómez, impresionó a los asistentes.

"Te amo... Tantos años buscando el amor por fuera y no me daba cuenta que estaba ahí, al ladito mío. Te amo, mi vida, te amo", confesó Maluma antes de interpretar su canción 'ADMV'.



La pareja lleva casi tres años de relación. Foto: Instagram: @mar_ariasg



Además, el paisa confirmó que él y Susana llevan casi tres años de relación, pues en medio de la interpretación cambió la letra del tema. No cantó: 'Quién diría, nadie lo creía, y ya vamos pa' un año', sino que dijo: 'Quién diría, nadie lo creía, y ya vamos pa' tres años'.



Cabe destacar que desde el estreno de 'Hawái', en 2020, se rumoraba que Maluma tenía un nuevo amor tras su ruptura con Natalia Barulich, pero él nunca se quiso referir al tema en medios de comunicación.



Sobre la Gómez se sabe muy poco, pues sus redes sociales son privadas. Se sabe que también es de Medellín y que es arquitecta. Al parecer, la pareja se conocía de años atrás y eran muy buenos amigos, pero no fue hasta 2020 que decidieron darse una oportunidad como algo más.



Pero antes de Susana Gómez otras mujeres le robaron el corazón al paísa. Aunque Maluma es reservado con su vida privada, fue muy sonada su relación con la modelo de 'Felices los cuatro', Natalia Barulich, y también se rumoró que tuvo un corto romance con Anitta.

Natalia Barulich

El paisa conoció a Natalia Barulich durante la grabación del video de 'Felices los cuatro'. Según el cantante, fue amor a primera vista, pero no duró mucho tiempo.



Natalia Barulích celebrando el cumpleaños de Maluma. Foto: Instagram de Natalia Barulích

Tras casi dos años de relación, en los que constantemente compartían fotos juntos en sus redes sociales, la pareja confirmo su separación en noviembre de 2019.



De acuerdo con la modelo, la relación no era tan perfecta como se creía y tuvo momentos en los que se seintió sola y desolada.



"Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero para mí era muy tóxica", aseguró en el podcast 'Evolve'.



Lo cierto es que Natalia fue la primera relación de pareja pública que tuvo el artista paisa. De hecho, en el festival AmericanAirlines Arena, de 2018, el reguetonero besó a su entonces novia en plena presentación y aseguró que: "Después de subir a tantas chicas al escenario me di cuenta que tenía a la correcta al lado mío".

Anitta

En 2016 el intérprete de música urbana colaboró con Anitta para la canción 'Sim Ou Não'. Por aquella época, los seguidores de los artistas destacaron que se les veía mucha química en el viceoclip, en el que Maluma le roba un beso a la brasileña.



Aunque en su momento solo eran rumores, pues ninguno confirmó que fueran pareja, en 2021 la intérpete de 'Envolver' reconoció que sí salió con Maluma y que, de hecho, aún lo quiere mucho.

Anitta y Maluma interpretan juntos 'Sim Ou Não' y 'Corazón'. Foto: Instagram

"Todavía lo amo... Nosotros somos muy parecidos en la manera de divertirnos, las cosas que nos gustan y todavía lo amo mucho, independientemente de estar juntos o no, lo amo. Y puedo verlo con otra mujer, él puede verme con otro hombre y nos amamos", le confesó la brasileña a Yordi Rosado.

