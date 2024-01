¿Quiénes fueron fulano, mengano y zutano y por qué son tan usados sus nombres?

Seguramente ha llegado escuchar en la calle que cuando una persona no se sabe el nombre de la otra le diga fulano, mengano, zutano o perengano. A la largo de los años algunos se han preguntado quienes fueron estos hombres o si de verdad existieron.



Lastimosamente, ellos nunca existieron y se tratan de cuatro formas gramaticales que se utilizan para aludir a alguien del que no se sabe como se llama o que no le quiere decir el nombre por algún motivo.

Según el canal de YouTube 'Datos Wiki', estas palabras son usadas hace muchísimos por los españoles, incluso, cuando apenas se estaba creando el idioma y en su territorio estaban los conquistadores árabes.



Asimismo, menciona que fulano proviene del árabe fulān (فلان), el cual quiere decir "persona cualquiera" y es el nombre más usado de los anteriormente mencionados en gran parte de Latinoamérica.



Este nombre suele ser usado de la siguiente manera: "fulano de tal siempre tiene historias fascinantes que contar", "Ayer me encontré con Fulano en la tienda", entre otras.



Por otro lado, Mengano también proviene del árabe man kān y su significado es ‘quien sea’ y se suele utilizar comúnmente acompañado de zutano o fulano. Para ilustrar se usa de la siguiente manera: "Ayer Mengano y Fulano compartieron anécdotas divertidas que hicieron que todos se rieran".



Se cree que la palabra zutano proviene de la palabra latina scitānus, que significa “sabido”. Se desconoce por qué esta se añadió a la coletilla, pero suele ser usado solo o junto a fulano. "Fulano y Zutano organizaron juntos el evento", como ejemplo.



En cambio, Perengano es la palabra más reciente de todas y no se han encontrado raíces en otras palabras antiguas y/o otros idiomas, algunos historiadores del lenguaje piensan que es una combinación del apellido Pérez con la palabra mengano.

Esas palabras suelen usarse en diminutivo o en femenino. Foto: iStock

Vale la pena mencionar que estas palabras también son usadas en diminutivo (Fulanito, Menganita…) o le suelen agregar el apellido 'de tal'. Además, estas tienen una variante femenina, pero fulana suele ser usada de forma despectiva para referirse a las prostitutas, ejemplo: “finalmente resultó ser una fulana”.

