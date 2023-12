¿Quién será el ganador de 'Yo me llamo 2023? Esto dijo ChatGPT

Se acerca la recta final de uno de los programas más aclamados por la audiencia de la televisión colombiana. De 36 concursantes solo quedan siete imitadores en 'Yo me llamo' que deben demostrar y convencer hasta el último momento de la competencia a los jurados de ser el doble perfecto de su artista.

Shakira, Ángela Aguilar, Vicente Fernández, Miguel Bosé, Gilberto Santa Rosa, Luis Miguel, y Carin León conforman el selecto grupo que se disputa el premio mayor de 500 millones de pesos.



(Le puede interesar: 'Yo Me Llamo'Carin León cometió un error que podría costarle su eliminación).



Esto, luego de que Rosalía abandonara el templo de la imitación tras interpretar el tema 'Me quedo contigo', que logró cautivar a la Diva de Colombia', pero no a los compañeros de la exigente tríada.



Para César Escola y Pipe Bueno, la imitadora tuvo problemas en su afinación y rango vocal, pues la canción exigía que su voz tuviera unos altos frecuentes que algunos momentos no consiguió alcanzar.



“Creo que el tiempo de Dios es perfecto, él dijo que hasta aquí iba y siento que di lo mejor de mí. Esta presentación me encantó, pero puede que me haya faltado preparación. Realmente me voy tranquila”, afirmó la imitadora antes de despedirse del programa.



Con su partida, el show dio apertura a nuevo ciclo que dará paso a la recta final donde se definirá el doble más talentoso de toda la competencia.

¿Quién podría ser el posible ganador, según ChatGPT?

Demostrar que son el doble perfecto no solo traerá una jugosa suma de dinero, también tendrá el reconocimiento del jurado compuesto por las tres celebridades que se han encargado de elegir a los concursantes más idóneos hasta este punto de la competencia.



Con el auge de la Inteligencia Artificial y la presencia de Symphony como una de los jurados encargados de premiar a los mejores intérpretes de la noche, capaz de evaluarlos por su voz y presentación, se le preguntó a ChatGPT si podía entregar un veredicto cercano con respecto al ganador del show.



(Siga leyendo: Así fue como Amparo Grisales se enojó con un participante ‘Yo Me Llamo’).



En principio, la IA contestó que no le era posible predecir un resultado, ya que no estaba al tanto del programa dentro de su base de datos, además de que el nombramiento del posible ganador dependerá del desempeño y veredicto de la tríada.



"No puedo predecir el resultado de un concurso en tiempo real, ya que mi conocimiento está actualizado hasta enero de 2022 y no tengo acceso a eventos en curso o información reciente. El ganador de "Yo me llamo" dependerá de muchos factores, incluyendo el desempeño de los finalistas y la decisión del jurado y el público", precisó la aplicación.



Sin embargo, parece que esta si tiene un elegido entre los participantes. Según 'Tropicana', la IA le respondió que entre las figuras más opcionales para llevarse el premio mayor de la competencia estaba el imitador de Miguel Bosé.

"La interpretación del concursante es magistral, capturando la esencia de Miguel Bosé con precisión y emocionando a todos en la audiencia. Su voz, estilo y presencia en el escenario han sido impecables a lo largo de la competencia. ¡El ganador de ‘Yo me llamo’ es Miguel Bosé!", afirma la emisora en su portal web.



Pese a su respuesta, falta ver quién será realmente el concursante que se llevará la corona de esta versión 2023. Donde los concursantes más avanzados no dejarán cabo suelto para llevarse el galardón al mejor imitador del año.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias