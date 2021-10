MasterChef entró en su recta final: ¿quién fue el eliminado?

Cada vez está más cerca el final del programa de televisión que ha sido líder en rating desde su estreno, 'Masterchef Celebrity'. De hecho, en la emisión de este domingo 17 de octubre hubo un nuevo eliminado.



A continuación, le contamos de quién se trata.

El más reciente episodio presentó un nuevo reto de eliminación en el que Viña Machado, Carla Giraldo, Liss Pereira y Diego Camargo se enfrentaron. La pareja conformada por el cucuteño Gregorio Pernía y el antioqueño Frank Martínez había quedado a salvo, pues ganó el desafío anterior.



Siendo así, los demás concursantes tuvieron la oportunidad de preparar un plato a su gusto para deleitar a los jurados y asegurar un cupo en la semifinal.



Sin embargo, pese a que se sintieron cómodos con el resultado de sus preparaciones y, en particular, Diego Camargo expresó que llamó a su plato "Tataki me quedo porque no me sacan ni por el carajo", resultó eliminado.



Su salida generó sentimientos encontrados entre los participantes y también entre los televidentes, quienes no dudaron en acudir a las redes sociales para expresar sus opiniones.

@DiegoCamargo__ El CABALLERO del Humor y de la cocina, eso vale más que cualquier chiste negro o quinua negra, se puede ser Grande y lo mejor sin pasar por encima de los demás @CLAUDIABAHAMON @MasterChefCelCo https://t.co/hpT1HqI70E — CARLOS LOPEZ (@carlosj_lopez) October 18, 2021

Por otro lado, los disgustos entre Liss Pereira y Viña Machado son cada vez más notorios.



En el capítulo anterior tuvieron que trabajar juntas y más de un comentario de Viña salió al aire y fue catalogado como 'grosero' por parte de algunos internautas. Esta vez no fue la excepción, pues cuando Liss pasó al frente con su plato mencionó que le daba miedo tropezarse.



Al fondo, Machado comentó a modo de burla: "Eso ya pasó" y, aunque la comediante ignoró su actitud luego dejó claro ante las cámaras su posición.



"Yo no siento que el recurso de burlarse de otros sea válido. Para mí nunca lo es", dijo. "Intento siempre que hago mis rutinas burlarme de mí".



Estas fueron algunas de las reacciones difundidas en redes sociales tras el altercado:

Ya @vinamachado deje de fastidiar a @lisspereira ella ganó porque se lo merece ya no respire por la herida y dejé de lado esos comentarios tan fastidiosos #MasterChefColombia pic.twitter.com/D5HjiBdG3p — ANDREITA (@ANDREITA2379) October 10, 2021

Viña machado convencida que esos 40 minutos iban a ser para ella y al final termina ganando Liss #MasterChefCelebrityCo #MasterChefColombia pic.twitter.com/WfQZAN5BMO — Andreína 🌸 (@primerandreina) October 10, 2021

