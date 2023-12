¿Shakira tiene un nuevo amor? Él es el productor argentino que la habría conquistado

Después de su mediática separación de Gerard Piqué en 2022 y una serie de rumores de romances, Shakira parece estar dando una nueva oportunidad al amor. Diversos medios afirman la noticia de una posible relación amorosa entre la cantante colombiana y el productor argentino Rafael Arcaute, con quien ha colaborado en varias ocasiones.



Rafael Arcaute es un reconocido productor musical argentino de 44 años que, según afirman, ha estado persiguiendo el corazón de Shakira durante años. Se conocen desde hace mucho tiempo y han trabajado juntos en proyectos musicales.

A palabras del periodista español Javier Ceriani: "Lo que me han dicho en los últimos días es que Shakira estaría aceptando dar un paso más", lo que sugiere que la cantante podría estar dispuesta a enamorarse de nuevo.



“Bombazo internacional de Shakira. No fue Hamilton, no fue Turizo, todo es mentira. Shakira tiene alguien que, poquito a poco, le está ganando el corazón. Se trata, nada más y nada menos que de Rafael Arcaute", compartió Ceriani. Además, señaló que en el pasado, el productor había intentado conquistar el corazón de la cantante, sin éxito alguno.



La trayectoria de Rafael Arcaute

Rafael Arcaute, egresado de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini en Buenos Aires y licenciado en Composición por la Universidad Nacional de Quilmes, ha tenido una destacada carrera en la industria musical.



Sus primeros pasos los dio como tecladista e ingeniero de sonido para el icónico músico de rock nacional, Luis Alberto Spinetta. Desde 2018, reside en Miami y forma parte de la oficina regional de Sony Music, acumulando varios premios a lo largo de su carrera.

Arcaute ha ganado un total de 18 premios Grammy Latino y ha colaborado con una lista de artistas nacionales e internacionales, incluyendo a Calle 13, Diego Torres, Camilo, Pedro Capó, Carlos Vives, Nathy Peluso, Lali Espósito, Babasónicos, Andrés Calamaro, entre otros.



La relación entre Shakira y Rafael Arcaute no solo es profesional, sino que también hay vínculos familiares. Tanto la familia de Shakira como la de Arcaute se conocen desde hace tiempo.

Shakira habla sobre el amor

En una reciente entrevista con Billboard, Shakira habló sobre el amor después de su controvertida separación. La cantante colombiana compartió sus pensamientos sobre la felicidad, diciendo: "Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Los últimos que me quedan".



También expresó su visión sobre la felicidad, destacando que no cree que todos tengan acceso a ella y que considera que es un lujo reservado para unos pocos.



“A veces pienso que la felicidad no es para todos. La felicidad es un lujo, una mercancía (…) No creo que todos tengan acceso a la felicidad. Está reservado para un número muy selecto de personas, y no puedo decir que formo parte del club en este momento”, reveló.

