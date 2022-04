Una de las parejas del momento es la que conforman el cantante de salsa Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira, pese a las críticas de algunas personas que no ven con buenos ojos que haya una marcada diferencia de edad entre los dos. El músico tiene 53 años, mientras que Miss Paraguay, apenas 22.



Su romance se dio a conocer gracias a unas fotografías que los captaron a la salida de un restaurante griego en Ciudad de México. Fue el ex de Jennifer López quien decidió confirmar que la misteriosa jovencita que lo acompañaba no era otra que su pareja, poniendo fin a los rumores alrededor de su estado sentimental.



(Lea también: Así luce Claudia Schiffer, la espectacular top model de los 90)

Desde ese momento han utilizado las redes sociales para gritar su amor a los cuatro vientos con tiernas imágenes. Precisamente existe una foto que retrató la primera vez que se vieron hace algunos años, cuando Ferreira seguramente ni imaginaba que se convertiría en la media naranja de Marc.



El artista neoyorquino conoció a Ferreira en 2016, cuando ella tenía solo 16 años y era una gran admiradora. La paraguaya era una fiel seguidora de la carrera de su actual pareja, por lo que compró una entrada para uno de sus conciertos y cuando tuvo la oportunidad, se le acercó para pedirle una foto. El amor surgió apenas ahora.



Marc Anthony, además de cantante de salsa, balada, bolero y pop, ha tenido varias parejas, entre estas Dayanara Torres, Miss Universo 1993, con quien estuvo casado entre 2000 y 2003; Jennifer López, de quien se divorció en 2011 tras siete años relación, y Shanon de Lima, cuyo matrimonio duró tres años, desde 2014 hasta 2017.

Tras sus matrimonios fallidos tuvo varios romances, entre los que destacan los que sostuvo con Mariana Downing, Jessica Lynne Harris, Raffaela Modugno y Madu Nicola, con esta última apareció en la alfombra roja de los Latin Billboard, celebrados en septiembre de 2021, donde se mostraron muy enamorados, pero el amor les duró muy poco, ya que el artista se dejó ver ahora con la reina de belleza de Paraguay, Nadia Ferreira.



(Le puede interesar: Las jóvenes novias que ha tenido Leonardo DiCaprio y la burla en los Óscar)

¿Quién es Nadia?

Nadia Ferreira, de nacionalidad paraguaya, nació el 10 de mayo de 1999 y está a punto de cumplir 23 años. Fue Miss Universo 2021 y logró estar entre las tres finalistas. Pero la historia de lucha de Ferreira no empieza con Miss Universo, sino desde mucho antes. En un video publicado por la página web oficial del certamen, Nadia reveló momentos complicados de su infancia, la cual se vio marcada por problemas de salud.



Nadia Ferreira contó que ella nació con tortícolis congénita, por lo cual debió ser sometida a una cirugía cuando solo tenía 8 meses de edad. Pero sus problemas físicos no terminaron allí, pues al cumplir los 10 años debió hacerle frente a una dificultad que amenazó con terminar con su vida.

“Perdí parcialmente la vista, el oído y movilidad. Se suponía que moriría, literalmente, pero ahora estoy aquí y esto muestra mi fuerza. Esto (el problema de salud) me enseñó a no dejar de soñar”, dijo.

Estuvo cerca

Perdí parcialmente la vista, el oído y movilidad. Se suponía que moriría, literalmente, pero ahora estoy aquí y esto muestra mi fuerza FACEBOOK

TWITTER

Nadia Ferreira estuvo cerca de llevarse la corona. Minutos antes de conocerse la decisión final del jurado, fue consultada por el presentador del show, Steve Harvey, sobre qué consejos les daría a las mujeres jóvenes para enfrentar las presiones del mundo actual.



“Yo he pasado tantas situaciones difíciles en mi vida, pero me he sobrepuesto a ellas. Por lo tanto, quiero que todas las mujeres y todas las personas que están viendo esto, en este momento, que se unan y hagan lo que tienen que hacer, porque lo pueden lograr. No importa cuál sea la situación, podrás sobreponerte a ella”, sostuvo.



Tras conocerse su derrota, la primera finalista y Miss Paraguay compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció a sus seguidores y a todos aquellos que la ayudaron a llegar al certamen y representar a su país.



“Me llevo en el corazón la unión de todo mi país, el gran aprendizaje y, por sobre todo, el amor de todo el mundo. Uno de mis propósitos siempre fue llevar en alto mi bandera y que todo el mundo pueda saber más de Paraguay, nuestra cultura, costumbres y lo maravillosa que es nuestra gente, lo logramos” dijo Ferreira, que también es empresaria.



EL COMERCIO (PERÚ) - GDA

Otros temas que pueden interesarle: