Shakira y Bizarrap sorprendieron al mundo con el estreno de la Music Sessions #53 en la que ni Gerard Piqué, ni Clara Chía o la propia ex suegra de la barranquillera salieron bien librados.



Y es que durante poco más de tres minutos la cantante lanza múltiples indirectas, dejando claro que “ya no está” para tipos como Piqué.

En una de esas controversiales líneas menciona: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, situaciones que son ampliamente conocidas, pues la artista enfrenta una batalla judicial contra la Agencia Tributaria y Ministerio de Hacienda de España por un escándalo de supuesta evasión de impuestos, además de tener constante presión mediática.



Pero a muchos les ha surgido la duda acerca de ¿a qué se refiere con “me dejaste de vecina a la suegra”? La respuesta viene de la mano de un recorrido por su relación con

Montserrat Bernabeu, la madre de Piqué.



La ‘suegrita’ de Shakira

Desde que la ex pareja dio a conocer que había iniciado un noviazgo en 2011, Shakira se mostró cercana a sus suegros. Asistían a eventos juntos, publicaba fotos junto a ellos y se refería a Bernabeu como ‘mi suegrita’.

La mujer es hija de Amador Bernabeu, quien fue vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, de ahí que tan pronto nació Piqué ya le haya conseguido el carné de socio del Barça. De hecho, hay diarios que señalan que ocurrió lo mismo con Sasha y Milan.



Es médica de profesión, pues estudió tal carrera en la Universidad de Barcelona y se especializó en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero no cualquier médica. La mujer tiene renombre en España y tan solo con teclear su nombre en Google aparecen múltiples videos de ella siendo consultada como fuente experta en el tema.



Sin embargo, cuentan que su sueño era ser radióloga y tuvo que abandonarlo al nacer su primer hijo, el hoy ex futbolista.



Además, fue presidenta de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación (SENR), miembro de la Junta Directiva de la International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) y se ha destacado por pertenecer al Institut Guttmann, ubicado en Barcelona, que es un centro médico de referencia mundial en rehabilitación de personas con lesiones agudas medulares. Hoy en día aparece como Co-directora y Directora Asistencial en la página web del lugar.



“Como investigadora ha participado en numerosos proyectos europeos relacionados con las nuevas tecnologías en rehabilitación y fue la directora del Proyecto ICF TBI Core Sets (Proyecto Internacional de Clasificación Funcional Internacional para la definición de los Indicadores Principales en el tratamiento del traumatismo craneoencefálico) llevado a término con la Ludwig-Maximilian Universidad de Múnich, Alemania”, narra el centro.

¿En realidad son vecinas?

Aquí aparecen los abuelos paternos y maternos de los hijos de Shakira. Foto: Instagram: @shakira

Desde que Shakira y Piqué se separaron a él se le ha visto muy cercano a su madre. Por ejemplo, si debe asistir a un partido de sus hijos y allí va a estar la cantante lo hace en compañía de la señora Bernabeu.



De hecho, cuando se rumoró que Clara Chía ya pasaba tiempo con Sasha y Milan por unas fotos filtradas, terminó probándose que la de las imágenes era su abuela.



También se sabe que cuando adquirieron la casa en la que vivían juntos, ubicada en un sector exclusivo en Barcelona, Piqué se llevó a sus padres a vivir al lado. Así que, en efecto, una vez tomaron caminos separados y él decidió irse de nuevo a su apartamento de soltero, Shakira tuvo que seguir conviviendo con sus padres.

