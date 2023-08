Alina Lozano ha logrado ser tendencia en las redes, debido a su controversial relación con Jim Velásquez, un joven al que le lleva 30 años de diferencia. Sin embargo, no es la primera vez que la actriz tiene una compromiso con un hombre más joven.



Entre 2005 y 2009, la intérprete de Doña Nidia en ‘Pedro el escamoso’ sostuvo una relación con el también actor, Mijail Mulkay, un cubano que llegó a Colombia para darle un impulso a su carrera actoral.

Con su talento y su característico humor, el hombre conquistó el corazón de Lozano por cuatro años. De hecho, en su momento se creyó que el vínculo tendría gran futuro al tener un hijo al que llamaron, Samuel.



(Le puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez crean confusión a sus fans por video en las redes).

Sin embargo, a finales del 2008 la pareja confirmó la ruptura de su unión, que terminó de imprevisto, según dijo la creadora de contenido durante una entrevista con El Tiempo, a principios del siguiente año.



“Es más difícil despedirse de la relación cuando ha sido buena, con un hijo a bordo, con proyectos interesantes de trabajo, con pasión, con alegría y repentinamente esa persona decide que no quiere continuar, uno queda muy desconcertado ¿Qué pasa?, se pregunta uno”, dijo Lozano en ese entonces.



(Siga leyendo:Alina Lozano se encontró con ex de Jim Velásquez y le dijo que 'hay que madurar').



Al parecer, y pese a la pronta separación, Mulkay se despedía de Alina que le llevaba cinco años de diferencia, para iniciar un noviazgo con Majida Issa, conocida en la televisión colombiana por participar en varios producciones como ‘Sin tetas no hay paraíso’ , ‘Lady, la vendedora de rosas’ y ‘La Ronca de Oro’.



Ante los rumores sobre ese momento, Alina confirmó que “No sabía. Había intuiciones, hablamos de cierta crisis en la relación, pero habíamos hecho acuerdos de continuarla. Fue un impacto muy fuerte, me habría gustado saberlo antes”, afirmó la actriz para el medio ya mencionado.



(Lea también: Mijail Mulkay, un hombre que quiere a morir).



Frente a sus declaraciones de la época, el cubano recordado por su participación en ‘La quiero a morir’ y 'Chepe Fortuna' se abstuvo de realizar algún comentario o declaración.



En la actualidad el humorista se encuentra radicado en Miami, donde promociona su 'StandUp' y participa en varias producciones.



De hecho, acaba de iniciar su personaje de ‘Richy Fontana’, en ‘Paraíso Blanco’ la nueva serie de 'Vix' que cuenta la historia de Carlos Lehder, el exnarcotraficante que ayudó a crear el Cartel de Medellín.

@anejo_miami Sábado 24 Show de Humor y Música con Mijail Mulkay Reserva: www.anejomiami.com 📲305 987 1544 ♬ sonido original - Añejo Miami

La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velásquez se comprometieron en Bravíssimo







NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias