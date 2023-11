¿Quién es Melissa Barrera, actriz despedida de 'Scream 7' por apoyar a Palestina?

El 21 de noviembre, Melissa Barrera, la talentosa actriz y cantante mexicana, se encontraba en medio de una creciente controversia que la llevó a ser despedida de la próxima entrega de la popular franquicia 'Scream 7'.

La polémica se desató después de que Barrera publicara en sus redes sociales fuertes críticas hacia la ofensiva israelí en Gaza, calificándola como "un genocidio y una limpieza étnica".

La productora Spyglass, responsable de la película, reaccionó de manera contundente, catalogando las declaraciones de Barrera como antisemitas y anunciando que no tolerarían ningún tipo de antisemitismo o incitación al odio "en cualquiera de sus formas". Este enérgico pronunciamiento fue seguido por la noticia de que Melissa Barrera ya no formaría parte de 'Scream 7'.



Christopher Landon, el director de la película, aclaró en un mensaje en su cuenta de Twitter que la decisión de despedir a Barrera no había sido suya, distanciándose así del controversial movimiento.



¿Quién es Melissa Barrera, la actriz mexicana despedida de 'Scream 7'?

Melissa Barrera, actriz y cantante mexicana nacida el 4 de julio de 1990 en Monterrey, Nuevo León, se dio a conocer en el mundo del espectáculo a los 21 años al participar en la novena generación del reality show musical 'La Academia' en 2011.



Aunque demostró sus habilidades en el canto, no logró ganar el concurso y quedó en el lugar número 13.



Su carrera comenzó en la televisión mexicana, donde participó en telenovelas como 'La mujer de Judas' (2012), 'La otra cara del alma' (2012-2013) y 'Siempre tuya, Acapulco' (2014).



En 2016, obtuvo un papel protagonista en la serie de Netflix 'Club de Cuervos', interpretando a Isabel Cantú.

El gran salto en su carrera se dio en 2021, cuando fue seleccionada para el papel de Nina Rosario en la exitosa adaptación cinematográfica de la obra de Broadway 'In the Heights'. La película fue aclamada tanto por la crítica como por el público, y Barrera recibió elogios por su actuación.



Un año después, en 2022, Barrera protagonizó 'Scream 6', la sexta entrega de la icónica franquicia slasher, que también fue un éxito en taquilla y le valió más reconocimiento por su talento actoral.

¿Jenna Ortega no será parte de 'Scream 7'?

La actriz Jenna Ortega no regresará a la franquicia de terror 'Scream' debido al calendario de rodaje de la segunda temporada de la serie 'Wednesday' de Netflix.



Según información del medio especializado 'Deadline', la salida de la actriz que formó parte de la cinta 'Scream VI' se discutió incluso antes del estallido de la huelga de los actores de SAG-AFTRA (14 de julio-9 de noviembre).

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal y contó con la revisión de la periodista y un editor.