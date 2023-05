Luego de más de cuatro años de relación, Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, se habría comprometido con su novia Lauren Sánchez, periodista y empresaria mexicoamericana, según revelaron fuentes cercanas a ellos.



La noticia trascendió días después de que la pareja fuera captada en la Rivera Francesa, mientras asistían a la premier de la película Killers of the Flower Moon, en el marco del Festival de Cine de Cannes.



El compromiso fue confirmado por CNN y la revista People. Según esta última fuente, el anillo que Bezos le entregó a su prometida tendría un valor aproximado de US$500 millones y se la vio usándolo por primera vez el pasado domingo, durante un paseo a bordo del ultralujoso yate Koru, propiedad de su aparente futuro esposo.



Bezos y Sánchez hicieron pública su relación a principios de 2019, cuando ambos estaban en trámites de separación de sus respectivas exparejas. El fundador de Amazon se divorciaba de MacKenzie Scott, con quien comparte cuatro hijos y estuvo casado 25 años, mientras que Sánchez se separaba legalmente del representante de famosos Patrick Whitesell, después de 13 años de matrimonio y de haber tenido un hijo.



Desde el inicio de su noviazgo, la pareja había mantenido en privado los detalles de su relación, aunque conforme pasó el tiempo comenzaron a compartir momentos de su vida personal en redes sociales.



¿Quién es Lauren Sanchéz?

Lauren Sánchez, de 53 años, es presentadora de noticias, periodista de entretenimiento y actriz. Es originaria de Estados Unidos, pero tiene raíces mexicanas, dado que nació en una familia mexicoamericana de segunda generación, que radica en Alburquerque, Nuevo México.



Su padre se desempeñó como mecánico e instructor de vuelo y su madre fue piloto. Estudió la carrera de Comunicación en la University of Southern California, lo que le dio los conocimientos para entrar al mundo del periodismo y la conducción.



Su primer trabajo lo obtuvo en la cadena KCOP-TV en Los Ángeles, como asistente. Años después, ingresó a KTVK-TV en Phoenix como reportera y presentadora. Posteriormente, entró al canal de espectáculos y celebridades Extra, donde logró impulsar su carrera a la televisión nacional.



Sánchez también se involucró en el mundo de los deportes. En 1999 trabajó para Fox Sports Net, en el programa Going Deep, con lo que ganó un premio Emmy. Ese mismo año regresó a KCOP-TV como presentadora de UPN 13 News. En 2005 estuvo a cargo de la conducción de la primera temporada del show de baile So you think you can dance.



Desde 2011 hasta 2017, Sánchez fue la copresentadora de Good day LA, programa matutino de la cadena Fox. En cuanto a su carrera de actriz, tuvo apariciones en las series NCIS y Days of our lives, así como en las películas El club de la pelea (1999), Killer Movie (2008), El día después de mañana (2004), Golpe bajo (1997), entre otras.



GDA LA NACIÓN