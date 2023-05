Mientras el futuro deportivo de James Rodríguez se aclara, el futbolista colombiano ha aprovechado para asistir a varios eventos. Uno de ellos, y por el que ha estado en boca de sus seguidores en los últimos días, la inauguración de Arrogante, su nuevo restaurante ubicado en Bogotá.

El deportista cucuteño, quien recientemente se desvinculó de Olympiacos, también aprovechó su paso en territorio colombiano para asistir a la boda de su tío Jorge Mario Rubio y su pareja, Lorena Morales.

El mediocampista compartió algunas fotografías acompañado de los anfitriones de la ceremonia. Sin embargo, en medio de las diversas imágenes que circularon en redes, salió a la luz una que está dando de qué hablar: en esta, Rodríguez posa junto con una misteriosa mujer de vestido azul.



Fue Ani Torres, como se identifica en su cuenta de Twitter, quien dejó al descubierto la fotografía con el futbolista colombiano. “Ese chocorramito cuál eeeeees”, escribió la mujer en la descripción del tuit el pasado 22 de mayo.

Ese chocorramito cual eeeeees!!! 🫶 pic.twitter.com/hds3rCRTWn — Ani Torres (@Anitorres_) May 22, 2023

Aunque no se tienen detalles del vínculo de James con Ani Torres, los usuarios han especulado que podría tratarse de un nuevo interés amoroso del deportista, a quien no se le conoce una relación oficial desde que terminó su noviazgo con la modelo Shannon de Lima.



Todo parece indicar que la joven no se encuentra inmersa en un romance con nadie, al menos así lo hizo saber en su cuenta de Twitter. "Lo más chistoso de una boda es que siempre hay alguien más soltero que tú", escribió.

¿Quién es Ani Torres?

Ani Torres es hija del director técnico Flabio Torres, quien actualmente dirige el Deportivo Pasto. La joven es graduada de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales.



Actualmente, Torres posee su propio emprendimiento llamado Pulpoza. Este se dedica a la elaboración de licuados prácticos a base de verduras y fruta congelada. Su objetivo es ser una fuente de poder y energía para los consumidores, además de incentivar los hábitos saludables.

En redes sociales, la joven comparte fotografías de sus viajes y detalles de su vida cotidiana. En Instagram posee más de 23 mil seguidores; mientras que en Twitter, red social en la que compartió inicialmente su recuerdo con James Rodríguez, tiene más de 25 mil.



Su progenitor, Flabio Torres, es licenciado en educación física de la Universidad del Tolima. Comenzó jugando con la Selección Colombia (sub 17 y 19) y después participó en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 1989.



Torres pasó por equipos como Once Caldas, Cúcuta Deportivo y Santa Fe, antes de regresar a su tierra natal a jugar con Deportes Tolima. Pasó, además, por Atlético Bello, Cooperamos Tolima, Atlético Huila y Girardot F.C, con el que dio por finalizada su carrera como futbolista tras sufrir una lesión en la rodilla.



Como director técnico ha sobresalido en el Deportivo Pasto, Once Caldas y Atlético Bucaramanga.

Los diez momentos cumbre de la carrera de James Rodríguez

