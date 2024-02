¿Quién es la mujer más rica del mundo? Vive lejos del espectáculo y es filántropa

Es mucho lo que se habla de las personas más ricas del mundo, pues son muchas las personas curiosas que se preguntan quiénes son, dónde viven y cómo crearon sus grandes fortunas.



Según un informe de la revista Forbes al finalizar el 2023, el hombre más rico del mundo es el empresario francés Bernard Arnault, dueño de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, un conglomerado multinacional especializado en artículos de lujo y acumula una fortuna que supera los 211 mil millones de dólares.

De igual forma, el top 10 de los más ricos del mundo está conformado solamente por hombres, sin embargo, es solo hasta la posición número 14 que se encuentra una mujer y se trata de la empresaria francesa Françoise Bettencourt Meyers, heredera importante emporio L’Oréal.

Con 70 años, Bettencourt Meyers hace pocas intervenciones públicas y prefiere pasar sus días entre su piano y sus libros. Foto: Getty Images

Françoise Bettencourt Meyers es catalogada como la decimocuarta persona más rica del mundo, y además, fue la primera mujer en alcanzar un matrimonio de 100 mil millones de dólares.



Actualmente, la empresaria tiene 70 años de edad y nació en Francia el 10 de julio de 1953, además, ha dedicado su vida a los negocios, la filantropía y a la escritura, vale la pena mencionar que los cimientos de su fortuna los heredó de su patrimonio familiar, según indica la revista Forbes.



Se sabe que es la única hija y heredera de Liliane Bettencourt, además, también es la nieta de Eugène Schueller, fundador de la marca L'Oréal.



La mujer está casada con el empresario Jean-Pierre Meyers, quien es actual director de L'Oréal y director general de Téthys, la pareja tiene dos hijos y actualmente poseen alrededor del 33 % de las acciones de L’Oréal.



Es bien sabido que la fortuna de Françoise Bettencourt Meyers viene principalmente del mundo del maquillaje, la belleza y la moda, la multimillonaria es una mujer que huye de las cámaras, a las entrevistas, a los desfiles de belleza y al mundo del espectáculo en general.

La magnate y filantropía estudió en la Academia de Bellas Artes y además aprendió a tocar el piano y ha publicado varios libros, entre los que destacan: ‘Los dioses griegos. Genealogía’, ‘Una mirada a la Biblia’, ‘Palabras y expresiones con origen en la Biblia’, ‘De un Testamento al otro, judaísmo y catolicismo’, entre otros.



Desde sus primeros años de vida la empresaria se opuso a los estereotipos de belleza y como acto de rebeldía se casó con un hombre de origen judio, lo que desató una gran consternación en la alta sociedad francesa, ya que su abuelo, el creador de L'Oréal donó importantes sumas de dinero a movimientos pronazis en la Segunda Guerra Mundial.



“Sé que soy una privilegiada, pero, como puedes ver, no vivo en una mansión. No somos grandes coleccionistas de cuadros y, como puedes ver, no uso joyas”, mencionó Françoise Bettencourt Meyers, en la revista Le M Magazine del diario Le Monde.

