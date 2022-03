En la primera semana de marzo, Victoria Eugenia Hernández Urrea, como aparece en su cédula de ciudadanía, estuvo en Bogotá, en el teatro Colón, en donde participó en una charla, con nutrida asistencia, sobre música y feminismo y el domingo presentó su último trabajo: Nanas consentidoras, producto del confinamiento de los dos últimos años, que escribió para sus hijos.



Ese disco se ha convertido en su preferido, en ese versátil y variado abanico de su producción, no solo por haber sido escogido dentro de las mejores producciones de los codiciados Grammy sino porque representa la concreción de un sueño aplazado que por poco no alcanza a realizar.

Sus mellizos, una niña y un niño, crecen muy rápido. Ya tienen ocho años. Estuvo con ellos el tiempo que su actividad artística y profesional se lo permitió y no había pensado en escribirles temas musicales, pese a que en los recuerdos de su infancia ocupan sitio de privilegio los ratos compartidos con sus abuelas y bisabuelas que le relataron historias y le cantaron hermosas canciones que la siguen acompañando. Ellas fueron sus nanas.



“Siempre corriendo de un lado para otro. Preparando presentaciones y en conciertos me he tenido que ausentar por varios días. Mis hijos no lo entendían. Sobre todo, la niña lloraba mucho cuando le decía que tenía que irme a trabajar. No quería dar mi brazo a torcer porque considero que no puedo abandonar mi actividad artística, aunque es muy claro que estar con ellos es fundamental para su desarrollo. Un dilema complicado que muchas veces asumimos las mamás con sentimientos de culpa. El covid me dio la posibilidad de parar y, entonces, surgió el proyecto de convertir mis cantos privados en un proyecto público que me ha emocionado, encantado y que ha sido muy bien recibido. Orgullo para mí, para ellos, decenas de mamás y de papás que en repetidas oportunidades me felicitan”.



En la conversación del sábado cinco de marzo conocidos y extraños hicieron público reconocimiento de esas canciones con las que se identifican quienes están en la etapa de la maternidad y paternidad con niñas y niños menores de diez años, a quienes les piden no solo un cuento para antes de dormir sino una canción, una nana.

No fue esta producción su primera incursión en la música infantil. El bello libro El convite de los animales, de su colega Jorge Velosa, la llevó a musicalizar el relato de La Mariposa.



“Me encontré con una sutil belleza de poesía campesina y con unos personajes de la naturaleza recreados por el maestro Velosa de forma transparente y profunda. Su voz, en mi canción, narra al comienzo la travesía de la vida de las mariposas y así surgió esa colaboración”, cuenta Victoria.

De chapolera a roquera

Victoria nació en un municipio cafetero y de ahí se fue a vivir a Armenia. Era una niña tímida, introvertida. Hasta que un día en el colegio hicieron una prueba de canto. La profesora la escogió como una de las voces más afinadas y bonitas del grupo y ahí surgió la artista que se fue haciendo con la lentitud que ameritan las mejores obras y la niña se volvió más extrovertida.



En esos primeros años estuvo dedicada a cantar bambucos y música popular que se escuchaba y se sigue oyendo en la zona cafetera.



“Estuve con otras niñas haciéndole el coro al equipo de la telenovela Café. Agoté ese género musical. Fue una época bonita”.



Más adelante, en su adolescencia, conformó con una amiga el dueto Sombra y Luz, se presentaron en el Festival de Música Andina Mono Núñez y se llevaron el primer premio.



La cantante quindiana trabaja en su quinto álbum.

Su primer trabajo discográfico fue Bambuco Ácido (2004), con la producción musical del siempre creativo Juan Sebastián Monsalve.



Ya de 21 años se decidió habitar una ciudad grande y escogió a Bogotá. Se apropió de ese ambiente juvenil tan diferente de lo vivido hasta entonces y del bambuco saltó a la escena roquera, que era lo propio para cantantes de su edad. Trató de estudiar música, pero no pasó a la Universidad Nacional y la Javeriana era muy cara. Le llegó la oportunidad en la Universidad Central con una beca, pero para estudiar comunicación social, carrera que terminó y que ha sido de gran ayuda para su profesión, porque ella es su jefa de prensa: hace contactos, redacta los comunicados de sus logros y de sus presentaciones y con el micrófono no solo cantando encanta sino charlando con pasión sobre temas diversos.



De la etapa punk, con cabello morado y pantalones de cuero o bluyines rotos, saltó a los boleros que interpreta con sentimiento muy particular, emulando a la diosa Celia Cruz, y que siempre le piden, por su registro de voz que es singular. En 2006 representó a Colombia en el Festival Internacional de Teatro compartiendo escenario con la cubana Omara Portuondo y la española Martirio, y salió airosa.

Conciencia y hermandad

Pasó, entonces, a interpretar y estudiar la música latinoamericana y quedó prendada del trabajo de las cantantes de Ecuador, Perú, Argentina, México y Chile.



Ya había escogido llamarse Victoria Sur por la película del mismo nombre de Fernando Solanas, pero recalca, sobre todo, por la sensación poética de esa palabra, por su vuelo y por su razón política, social y erótica.



Realizó una colaboración con la peruana Susana Baca, musicalizando el poema Camino de la Patria, del colombiano Carlos Castro Saavedra, entre otros trabajos memorables.



Se emocionó con la historia de Consuelo Velásquez, compositora mexicana de una de las canciones más populares y famosas en el mundo entero: Bésame mucho, que en los años 30 debió presentar su composición con seudónimo porque para la sociedad pacata y machista era una afrenta que una mujer joven tuviera la osadía de pedir que se la besara mucho como si fuera la última noche, entre otros versos de esa pieza.

Maternidad y paternidad

Su primer estudio musical fue en Cuba, donde estuvo año y medio y se impregnó no solo del sabor y ritmo caribeños, sino de la lucha de ese pueblo en diversos campos.



Leyó, cantó, bailó y estudió música al lado de gente que lleva en su sangre el sabor latino y tiene el ritmo incorporado a su cotidiano, que se le adhirió con facilidad porque ella también es privilegiada y la música va por sus venas.



Con la hija, casi de su edad, del parejo de la época, produjeron una canción sobre el desplazamiento de Colombia. La joven Ana María Londoño escribió la letra y Victoria Sur, la música. Canción que se convirtió en un himno en una época en que el refugio interno era un tema del que poco se hablaba y se pasaba por encima de esos millones de desplazados que tenían que salir -y siguen saliendo- de sus parcelas con lo puesto, para tal vez jamás poder regresar a su tierra. Por varios años esa canción se hizo imprescindible en sus conciertos porque sus seguidores no la dejaban salir del escenario sin interpretarla.Estuvo también en Nueva York, donde tuvo clases con la maestra Barbara Meyer, y en Buenos Aires, en el Centro Cultural Rojas, donde estudió varios meses en la universidad.

La maternidad

Desde que es mamá de Sebastián y Valentina y, sobre todo, después de la separación con su pareja, Victoria Sur ha experimentado un cambio radical en su vida diaria y en la comprensión de los problemas femeninos al asumir la maternidad.



Se hizo más sensible a los problemas que enfrentan las mujeres en sus distintas profesiones y trabajos tratando de armonizarlos con ser madres sin sentimientos de culpa.



Ese discurso de que hay que pedirles a los padres ayuda y no que se hagan cargo de sus responsabilidades no la convenció ni un poquito. Se sublevó. Por eso fue recurrente y debió hablarlo en distintos tonos, discutirlo y no ceder ni un milímetro hasta que el padre de los mellizos hizo conciencia de que, aunque la sociedad en la que habita es patriarcal y machista, él tenía alejarse de esas prácticas y volverse equitativo, de paso disfrutar la paternidad.

“Hubo una época en que él me decía que no podía quedarse con los niños porque necesitaba silencio para escribir, para crear. Mi respuesta era que, así como él, yo también requería de un espacio para componer, para ir a mis conciertos, en fin, para desarrollar mi carrera. No fue fácil, pero lo hemos logrado. Nos plegamos ahora con relativa facilidad a los compromisos de cada uno, para compartir con gran felicidad y cariño con nuestros hijos”, afirma Victoria emocionada y contenta de ser, en muchas oportunidades, ejemplo para otras parejas y de haber conseguido que su tiempo de trabajo sea tan respetado como el de su pareja. “Ese ha sido mi mayor logro feminista”, agrega con orgullo.

Fotografía emocional

Así califica Victoria su trabajo de las Nanas Consentidoras. Estas composiciones han sido por así decirlo el cierre del ciclo infantil de sus hijos que, por ahora, siguen pidiéndole cada noche que les ponga el disco. 20 minutos que disfrutan antes de quedar profundamente dormidos, como lo hacen muchos niños y niñas para quienes las nanas hacen parte de sus canciones preferidas.



Ese entrar en los hogares de conocidos y de desconocidos le trae a Victoria una suerte de estremecimiento por la inmensa fortuna de convertirse por algunos minutos en la compañía alegre y emotiva de niños que, como sus hijos, es seguro que no olvidarán las letras y la música de sus Nanas. Banda sonora de hoy y, muy posible, del resto de sus vidas.



Su nuevo concierto la llevará a Perú durante varios días.



No descansará Victoria Sur en este año porque lleva varios meses sin cantar en público, que es su razón de ser, y nos dará una sorpresa musical porque es innovadora, creadora y artista singular con seguidores que se multiplican cada vez que la escuchan.



MYRIAM BAUTISTA

Para EL TIEMPO