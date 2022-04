“La comunicación es el arma más letal que existe hoy en día para echar abajo los muros del odio”. Así de certera es Bebi Fernández, la activista digital más incendiaria del panorama literario. Escritora, influencer y criminóloga especializada en violencia de género y crimen organizado. “Hay tres cosas que cambiarán el mundo: educación, educación y educación”, explica en su entrevista con Efe.

Sus cientos de miles de seguidores provenientes de todo el ancho del globo, pero especialmente de España y América Latina, llevan años apoyándola a pesar de su anonimato. Y es que el de Bebi Fernández es un rostro desconocido y un nombre en clave. Como esos superhéroes de identidad secreta y alter ego archiconocido. Y cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, y casi 800.000 en Twitter.



La comunicación es, sin duda, su superpoder: “Se propaga tan rápido como el odio. Solo hay que ‘contagiar’ al mayor número de mentes posibles y de la forma más especial que puedas”, afirma.



De ella solo podemos contar que es de Alicante (España), que se encuentra en la veintena tardía y que es una heroína anónima de humor deslenguado y mirada crítica que, además de azotar a la trata desde las redes y a través de sus libros, busca concienciar llegando a lo más hondo de la esencia de cada lector. Y ya tiene cinco libros a sus espaldas. Los dos primeros fueron sus incendiarios poemarios Amor y asco (2016) e Indomable (2017), ácidos y brutalmente certeros. Después, vino la descarnada realidad ficcionalizada de la bilogía Salvaje, un éxito en ventas en sus dos entregas, Memorias de una Salvaje (2018) y Reina (2020).

La influencer Bebi Fernández mantiene el anonimato. Foto: Efe

Ahora, a toda esa bibliografía y a un merchandising que va desde agendas anuales y escolares hasta sudaderas y camisetas, llega este nuevo dardo literario con Cuentos afilados en noches extrañas y otras puñaladas (2022) de la mano de la editorial Planeta.



¿Qué la ha llevado a un cambio de género tan especial después de la exitosa andanza como novelista? “Precisamente la novela”, responde. Y explica que “tras el activismo tan descarnado que se deja entrever en la historia de Memorias de una salvaje, existe una mente creativa que en ocasiones demanda algo puramente artístico”. Así pues, se trata, en esta ocasión, de “el arte por el arte”. En palabras de Bebi: “Soy una escritora cuyo motor interno es la emoción, y que se encuentra muy cómoda en formato breve”.



“Solo hay que recordar que mis andaduras en internet las comencé expresando mis pensamientos y narrando mi cotidianidad en 140 caracteres”, dice Bebi, haciendo alusión a sus comienzos por Twitter. Así, tiene sentido que se mueva como pez en el agua en los ríos de tinta y papel de sus microcuentos y aforismos, plagados de moralejas: “Es un formato especial, que compacta la intensidad, dada su menor extensión, y la torna más vívida”.



De acuerdo con Bebi, “es un género que, cuanto más breve se consigue escribir, más potente debe resultar para conseguir cautivar al lector”, señala, porque “la escritura ‘micro’ es un reto para cualquier escritor”.

Inmigración, bullying, violencia machista (y todo tipo de violencias), salud mental, estigmas sociales, enfermedades incurables, e incluso temas tabúes como el suicidio, están presentes a través de los cuentos, aforismos y microrrelatos del libro. De acuerdo con su autora: “Mi propia experiencia de vida ha sido el hilo conductor de este libro. Y no solo la mía, sino la de otros, ya que no solo somos nosotros, sino que también somos un poco de cada persona que nos enseña algo en el camino. Este libro está lleno de esas lecciones”.



Por ejemplo, “el cuento se encuentra claramente nutrido de mis conocimientos como criminóloga, ya que en él encontramos a una chica en prisión preventiva por un doble asesinato... y hasta ahí puedo decir”.



¿Son algunas de esas historias autobiográficas? “Siempre hay realidad en la ficción. Del escritor depende mezclar bien ambas hasta lograr hacer arte de ese coctel, y del lector depende sospechar, encontrar o elegir a cuál de los dos mundos pertenece cada cosa que lee”, responde.



Dada su especialización en violencias organizadas y la temática de Salvaje, como una lucha literaria contra la trata, Bebi también reflexiona sobre el actual conflicto entre Rusia y Ucrania y su impacto dentro de estas organizaciones de explotación sexual.



“Las organizaciones criminales dedicadas a la trata de mujeres, que usan los conflictos bélicos para secuestrarlas y venderlas, solo necesitan dos cosas para comenzar a lucrarse: gente desesperada o desamparada y gente sin escrúpulos”, explica.



Ella misma, que desengrana a través de las páginas el entramado de estas oscuras realidades, mostró una pequeña parte de su identidad precisamente como estrategia para proteger ese anonimato: un tatuaje en su brazo con la forma de alambre de espino, lleno de simbolismo.



