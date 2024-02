Ella es Ángela, la exempleada doméstica con la que Gregorio Pernía tuvo su primer hijo

El actor Gregorio Pernía ha tenido una larga trayectoria dentro de las artes escénicas, pues es reconocido por telenovelas como 'Sin senos si hay paraíso', 'Hasta que la plata nos separe', 'Las detectivas y el Víctor' y 'La hija del mariachi'. Además, destaca por el gran sentido del humor que deja ver en sus redes sociales y en diferentes entrevistas.



(Lea también: 'Te voy a extrañar': mensaje de despedida de Gregorio Pernía a su esposa por proyecto).



Uno de los colombianos que más ha destacado en 'La casa de los famosos 4' de Telemundo es, precisamente, el artista cucuteño, puesto que le confesó a sus compañeros cómo se había enterado de que había tenido un hijo por fuera de su matrimonio y que había sido fruto del amor que tuvo con una empleada doméstica.

"Cuando el muchacho llegó a Colombia, el muchacho le dijo a su mamá que quién era el papá y ella le dijo: 'Busque en Google', y dijo: '¿Qué buscó en Google?' y ella le dijo: 'Gregorio Pernía', y aparecí en 'La hija del mariachi'", explicó el actor en el 'reality'.



"Le mandé a hacer la prueba de ADN y salió 99.99 por ciento. Eso salió hace tres años, yo no sabía, fui inmediatamente. Mucha gente que estaba alrededor mío me dijo: 'No vas a decir que es tu hijo, es el hijo de la empleada de servicio' y dije: ¿Qué pasa? La violencia más grave es la diferencia de clases sociales", le comentó el actor a sus compañeros.



(Siga leyendo: Él es Diego, el hijo que Gregorio Pernía tuvo con una exempleada doméstica).

¿Quién es la exempleada doméstica, madre del hijo de Gregorio Pernía?

Si bien el actor no se ha referido mucho acerca de la madre de su hijo, en una entrevista en un pódcast llamado 'Las Sandoval', el actor expresó que ella se llama Ángela y "era una negra, afrodescendiente, bella en su época, de 1.93, calzaba 42. Ella estuvo seis meses en mi casa y se fue, pasó lo que pasó".



(De interés: Ariadna Gutiérrez enamora con baile e incluso es comparada con Sofía Vergara).

Su amor había surgido cuando Gregorio Pernía tenía una edad comprendida entre los 14 y 15 años, mientras que la mamá de su hijo tenía unos 21 o 22 años. También reveló que su hijo no lo había buscado antes debido a que Ángela nunca le había dicho la verdad acerca de quién era su padre.



"Él me dijo: ‘Porque mi mamá se fue a vivir a Ecuador y en una Navidad yo le dije que quería saber quién era mi papá”. Al parecer, la mujer aún se encuentra en ese país y, por tal motivo, Diego Fernando Pernía, el hijo del actor, ha publicado en sus redes sociales que la ama y la extraña.



De acuerdo con las redes sociales del hijo del actor, él trabaja como contratista de obra, tiene una familia, puesto que comparte diferentes fotografías de su hija llamada Valentina Pernía, quien al parecer tiene 15 años. Según sus imágenes en Facebook, fue parte del ejercito de Colombia y de Estados Unidos.

Las Sandoval, Sí Mamá e Hija T2-E6: ¿Mi papá pudo ser Gregorio Pernía?

Más noticias en EL TIEMPO

Gregorio Pernía sorprendió con sus movimientos de cadera en parodia de ‘Caso Cerrado’

'Sí, era hijo mío': Gregorio Pernía confiesa que fue papá mucho antes de lo que creía

Estos son los hermosos perros de algunos famosos colombianos

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO