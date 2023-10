¿Quién es la esposa de Rigoberto Urán? La pareja contó su historia de amor

El lunes 9 de octubre el ‘Canal RCN’ estrenó su nueva telenovela inspirada en la historia del ciclista Rogoberto Urán, quien fue dos veces subcampeón en el Giro de Italia, una vez en el Tour de Francia y también obtuvo la medalla de plata en los juegos Olímpicos de Londres en 2012.



El deportista ha cautivado a más de uno con su actitud y los chistes que cuenta no solo para la televisión nacional sino en sus redes sociales, por lo cual esta nueva producción tiene a sus fanáticos emocionados por conocer la historia del antioqueño.

La novela contará con la participación de actores como Juan Pablo Urrego, Sandra Reyes, Robinson Diáz y Ana María Estupiñan, esta última se encarga de darle vida a la media naranja de Rigoberto Urán, Michelle Durango, con la que lleva más de una década de relación.



¿Cómo fue su historia?

En una entrevista para ‘RCN’ con Rigoberto y su esposa, el ciclista afirmó que conoció a Michelle Durango en el 2009, pero que su primeros acercamientos no fueron precisamente casuales, sino más bien porque necesitaba de su ayuda.



“En Urrao hay una empresa muy grande de helados, Helados Tony, que patrocinaba el ciclismo y me patrocinaba a mí, le dije a mi mamá que había que mejorar y ¿Cómo mejora uno? Buscando a la más rica del pueblo”, exclamó Rigo entre risas, pero no salió como lo esperaba.



Después de hacer su relación oficial, el ciclista se dio cuenta que la empresa de su amada estaba dividida entre sus siete hermanos, además, esta no dejaba muchas ganancias.



En la misma entrevista, se reveló que la familia de Michelle Durango no quería a Rigo en sus primeras etapas de la relación debido a que tenía una personalidad “fría y distante”, la cual era muy diferente al estilo de vida que se tenía en el hogar de la antioqueña.



Sin embargo, la esposa de Urán afirmó que la actitud del deportista cambió con el paso de los años. En el medio mencionado anteriormente, se explicó que actualmente su familia y él se llevan muy bien. Rigoberto Urán añadió que tampoco fue fácil conquistar el corazón de su esposa, ya que la relación se hizo oficial dos años después de que se conocieran.



Michelle Durango es la socia del restaurante Grosería, el cual queda ubicado en Llano Grande, al oriente de Antioquia. Además, administra la tienda online del pedalista Go Rigo Go, en la cual vende ropa, accesorios, repuestos y suplementos para los ciclistas.

Rigoberto Urán invita a 'comer colombiano'

