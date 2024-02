¿Quién es Karen Sevillano? La nueva integrante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Desde que se anunció el nuevo programa de ‘RCN’, ‘La casa de los famosos Colombia’, varias son las celebridades que se han confirmado. Dentro de ellos se encuentra Karen Sevillano, una reconocida ‘influencer’ caleña con más de dos millones de seguidores en Instagram y más de 2,8 millones en TikTok. El anuncio de su ingreso alegró a más de un internauta que solicitaba la participación de la creadora de contenido.

“¿Qué entre Karen? ¡Claramente! Al pueblo lo que pide y aquí estoy”, anunció Sevillano en un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘La casa de los famosos’.



Los usuarios de redes sociales no tardaron en celebrar su ingreso con comentarios como: “Ahora sí da para verse el programa” y “Solo por Karen me voy a ver este programa”.

(De interés: Miss Universo 2023: influencer Karen Sevillano se cayó tras desfilar en la pasarela)

Incluso, ella misma aclaró las razones por las cuáles fue elegida para conformar el elenco del ‘reality’. “No vayan a empezar con qué: ‘¿Y esta por qué es famosa?’ Soy creadora de contenido digital, estuve en un ‘reality’ y me lo gané, que no es lo mismo. Ahora estoy en una película, en cines, bebé”, dijo Karen Sevillano en su video de introducción.

(Le recomendamos leer: 'Lol Colombia': un divertido duelo de grandes de la comedia llega al streaming)

Su paso por el programa ‘LOL: Last One Laughing Colombia’, un concurso de comedia, hizo que ganara mucho más reconocimiento al demostrar su carisma y sentido del humor, que no falló en hacer reír a los televidentes. Ella se coronó campeona junto a Don Jediondo y siguió adquiriendo popularidad en redes sociales.

Todo su contenido está caracterizado por su tono de voz fuerte y su personalidad desvergonzada. De acuerdo con su perfil en la página web oficial del programa, la describen como una mujer que “no tiene ‘pelos en la lengua’ para opinar sobre temas de la farándula nacional que le interesan. Por lo que sabemos que le pondrá picante a la competencia con su carisma”.

(Siga leyendo: 'Atacándome por mi moral sexual': Aida Victoria respondió a Karen Sevillano)

@karensevillano7 Lleven a su novio a ver barbie, a las buenas o a las buenas🤣🩷✍🏾 ♬ sonido original - KAREN SEVILLANO

En este programa tendrá que convivir junto a otros 21 participantes y superar los retos, tensiones y roces que puedan ocurrir dentro de la casa. “Yo aquí a ‘La casa de los famosos’ vengo tranquila, divertida, espontánea, pero que a nadie se le ocurra alzarme la voz, porque ahí sí que ¡Ay linda! ¡Eso no lo voy a permitir! ¡Eso sí jamás!”, mencionó Karen Sevillano al final de su video.

Un ‘influencer’ fue víctima de paseo millonario

Más noticias en EL TIEMPO

Estrella de Star Wars, aseguró que Marlon Brando insistió para tener un romance con él

Mabel Cartagena respondió de manera contundente a las críticas en redes: 'Este año no'

Hombre se subió a TransMilenio con las Apple Vision Pro; cuestan 15 millones de pesos

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO