En estos días que transcurre el mundial muchos colombianos han recordado a ‘Ricardo Jorge’, el personaje que protagonizó las propagandas de Davivienda en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, el cual cautivo al país por su ‘colombianadas’ como reportero.

Tristemente el icónico personaje desapareció en el mundial de Rusia y muchas personas se han preguntado qué fue de la vida del actor que realizó este icónico personaje.



Julián Orrego, fue el actor que le dio vida a ‘Ricardo Jorge’, es el cantante y líder de la banda musical ‘Rocka’ y ‘El Siete’, bandas que se mueven en la industria del rock colombiano. En una entrevista en ‘Blue’ el artista comentó que este icónico papel llegó como algo inesperado.



(Siga leyendo: ‘La gente me alquila todos los días para que no haga nada’).

"Yo hice dos campañas, la primera en Sudáfrica 2010 y la segunda en Brasil 2014 (...) Mi vida antes de eso era normal, yo siempre he sido rockero y he tenido mi vida. Me he movido siempre en el mundo de la música, pero fue algo inesperado ya que me metí a unos cursos de actuación para los videos de mi banda y en ese proceso de aprendizaje me dieron la oportunidad hacer el casting, me lo ganó, fuí el último en llegar en un grupo de 200 personas de varias ciudades del país", reveló.



(No deje de leer: A Gloria Trevi se le cayó la parte inferior de su atuendo durante su concierto).



Orrego, de 41 años, sigue muy activo en el mundo musical y de hecho se presentará el sábado 3 diciembre en el ‘King Rock Festival’ en la ciudad de Bogotá.



Por otro lado, en este mundial de Qatar el actor volvió a trabajar con Davivienda, sin embargo, esta vez interpreta al guía turístico ‘Aish’, el cual se encarga de dar consejos a los turistas para que no tengan problemas con las leyes y las costumbres del país árabe.

TENDENCIAS EL TIEMPO