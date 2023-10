¿Quién es Julia Perez, la nueva amiga y compañera de 'gym' de Antonela Roccuzzo?

Desde su mudanza a Miami, Antonela Roccuzzo amplió su círculo de amistades de manera significativa. Además de reunirse con sus amigas de siempre, Elena Galera y Romarey Ventura, esposas de Sergio Busquets y Jordi Alba, respectivamente, ha forjado nuevos vínculos.

Una de ellas es con la reconocida diseñadora Victoria Beckham. La esposa del astro argentino ha compartido desde salidas en pareja hasta noches de chicas con estas amigas, lo que generó un gran interés en su vida social.

Esta sería la nueva amiga de Antonela Roccuzzo

Recientemente, la esposa de Lionel Messi fue vista en compañía de una misteriosa mujer, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores. Esta enigmática amiga es Julia Pérez, una modelo e 'influencer' que ha causado sensación en las redes sociales.

Antonela Roccuzzo, madre de Thiago, Mateo y Ciro, es apasionada del 'fitness' y, al mudarse a Estados Unidos, decidió unirse a un grupo de entrenamiento junto a Elena Galera.



Actualmente, asisten a un lugar llamado Laboratorio de glúteos, dirigido por el entrenador Bret Contrera. Fue en este contexto que Antonela y Elena conocieron a Julia Pérez y establecieron una sólida relación de amistad.

Incluso la 'influencer' compartió hace unos días una postal de las tres en pleno entrenamiento. En la imagen se las pudo ver a plena sonrisa frente al espejo y con 'looks' combinados. “El equipo no falla”, escribió y la rosarina no dudó en compartirlo en sus propias 'stories'.

Las esposa de Messi y sus amigas en un entrenamiento. Foto: Instagram:@antonelaroccuzzo

¿Quién es Julia Peréz?

Julia Perez es amante del 'fitness' y comparte su pasión por el entrenamiento en las redes sociales. Con más de 120 mil seguidores en TikTok y 667 mil seguidores en Instagram, es conocida por su estilo de vida activo y saludable.



Su contenido abarca desde sesiones de fotos en traje de baño hasta sus exclusivos atuendos deportivos en sesiones de entrenamiento. También comparte sus aventuras en yate y sus viajes por diferentes destinos, como Italia, Grecia, París y México.

Además de su presencia en las redes sociales, es una mujer multilingüe que habla inglés, portugués y español.



Aunque nació en Brasil y su familia materna es brasileña, sus raíces paternas se remontan a España y Estados Unidos. Esta mezcla de culturas se refleja en su perfil de Instagram, allí se describe como residente de "Estados Unidos, Brasil y España."

Gracias a sus entrenamientos, Pérez se convirtió en una figura destacada en el mundo de la salud y el deportes. Con frecuencia, brinda consejos a sus seguidores y se relaciona con ellos a través de las redes sociales, siempre luciendo los destacados atuendos de la marca Bombshell.



Julia conoció a Antonela Roccuzzo en Miami y, entre abdominales y estocadas, las mujeres forjaron un gran vínculo. Se dan ánimo en las largas sesiones de entrenamiento, en las cuales nunca faltan las risas y las fotos.

Lionel Messi pone rumbo a Miami

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO