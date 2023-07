Seguramente en la plataforma de TikTok ha llegado a ver los videos de un hombre con pequeña estatura que recrea situaciones de comedia. Se trata de 'Juanchin Brodie', un creador de contenido colombiano que se ha vuelto muy viral en esta plataforma y al día de hoy acumula más de dos millones de seguidores.

El 29 de junio, el influencer fue entrevistado por el programa 'La Risa Cura' y ahí ha revelado varios detalles sobre su vida que quisas muchos de los internautas desconocen. 'Juanchin' comenzó contando que tiene 20 años y sufre de una enfermedad huérfana que hace que luzca como un niño de tres años.



Uno de los grandes desafíos que tiene en su vida es que por su estatura necesita constantemente de la ayuda de otras personas para poder realizar actividades cotidianas, en especial cuando sale a las calles.



"Pues digamos en un banco, cuando voy al cajero, es muy alto, pues me toca salir con alguien para retirar el dinero, ya sea un familiar o un amigo", comentó en el programa.

Juan Andrés Robles, nombre real de 'Juanchin', se gana la vida siendo creador de contenido y su enfoque va más en la actuación, pues tiene distintos personajes con diferentes acentos como mexicano, tolimense, rolo, entre otros. En las redes, el joven lleva 10 meses; sin embargo, ha sido suficiente para acumular una gran cantidad de seguidores.



Desde que estaba en el colegio se ha destacado en la parte artística y su sueño siempre ha sido convertirse en actor profesional.



"Siempre me enfaticé en la parte artística y siempre me querían por eso. Yo bailé, yo cante y actúe", contó.



Por su parte, su madre comentó en el programa que en un principio no fue fácil aceptar la condición de Juan Andrés. "No fue fácil, todo no nos llegó de la nada. Aceptar esa condición fue difícil, la discapacidad no fue solo para él, sino para la familia. De pronto él lo afrontó más fácil que nosotros", aseguró.



Asimismo, aseguró que desde que 'Juanchin' está en redes sociales ha cambiado la percepción que tienen las personas de él, pues ahora lo relacionan con su trabajo y no por su condición.



Por último, comentó que espera pasar de las redes sociales a ser un gran actor en Hollywood y que su rostro esté en todas partes. Además, le envió un mensaje a las personas que sufren de alguna discapacidad para que se arriesguen e intenten cosas nuevas y no se amarguen por su condición.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

