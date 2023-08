Aunque para muchos Jay-Z es simplemente uno de los raperos más destacados a nivel global, en Brooklyn, su hogar natal, este empresario y artista es visto como un héroe local.

La evidencia más reciente de su legado en esta área es la Biblioteca Pública de Brooklyn, que ha experimentado un auge en las visitas desde la inauguración de la exposición 'The Book of Hov', la cual hace un repaso a la prolífica carrera del cantante.

Dicha muestra, además de contar con letras de sus canciones que adornan la fachada del edificio, es un homenaje a la trayectoria de Shawn Carter, más conocido como Jay-Z.



La institución "tiene la mayor colección sobre la historia de Brooklyn del mundo, y no se puede contar esa historia sin Jay-Z", afirmó Fritzi Bodenheimer, portavoz de la biblioteca, para EFE.

'The Book of Hov' cuenta la evolución de Jay-Z, desde sus humildes comienzos en las Marcy Houses de Brooklyn, un barrio peligroso en los años 70, hasta alcanzar el estrellato en la música y más tarde como un notable hombre de negocios.



La exposición, además, ofrece a los fanáticos un vistazo a momentos clave de su vida, incluyendo una recreación de su estudio Baseline y retratos con personalidades como Barack Obama, Rihanna y Warren Buffett.

Con 24 Grammys a su nombre y una fortuna que superó los mil millones de dólares en 2019, el rapero no solo ha dejado huella en el mundo de la música, sino que ha invertido de manera temprana en empresas como Uber, Square y SpaceX. Su perspicacia empresarial es evidente en frases icónicas como "I'm not a businessman, I am a business, man".

Aunque su éxito financiero es innegable, Jay-Z también se ha destacado como activista, promoviendo la justicia social, la reforma del sistema penal en EE.UU., la educación de los jóvenes negros o la diversidad racial en los negocios.



En su discurso al ingresar al Hall de la Fama del Rock and Roll en 2021, destacó el poder del hip-hop como "agente de cambio".

La superestrella Beyoncé, esposa de Jay-Z desde 2008, tiene una presencia sutil en la exposición, subrayando la individualidad y logros de cada uno, aunque su influencia mutua es indiscutible. De acuerdo con la agencia mencionada anteriormente, se presentaron de la mano en la inauguración junto con su hija mayor, Blue Ivy.

