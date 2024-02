¿Quién es Isabella Santiago, la participante de ‘La Casa de los Famosos'?

Las celebridades que participan en 'La casa de los famosos Colombia' se han tenido que enfrentar retos de nominación y los roces que surgen en la convivencia. Isabella Santiago es una de las participantes del 'reality' que ha tenido que vivir todo esto y más.

Nacida en Caracas, Venezuela, la modelo y actriz de 32 años es reconocida por ser la primera persona de su país en ganar 'Miss International Queen'. Este certamen de belleza, de origen tailandés, busca reivindicar los derechos de mujeres transgénero alrededor del mundo y Santiago fue coronada ganadora en la edición de 2020. Además del título de reina, recibió un premio de $ 12,500 dólares.

(De interés: Isabella Santiago confirmó su participación en 'La casa de los famosos Colombia')

La modelo ha dicho que su vida no ha sido fácil y menciona que uno de los momentos más fuertes a los que se ha enfrentado es a tomar la decisión de cambiar de género. Al principio, su mamá no sabía cómo reaccionar, después lograron superar las diferencias y cuenta que han estado juntas en todo el proceso.

“Cogía ropa y accesorios de mi mamá y mi hermana, esta es una anécdota que toda mujer trans tiene: colocarse las cosas de la mamá”, recordó Santiago en una entrevista para 'Lo sé todo Colombia'.

A pesar de que la actriz nació como Kreiban Carballo Santiago, desde joven escogió su nombre actual por su gusto hacia la película 'Crepúsculo'. “Mi nombre es Isabella, como la protagonista de esta cinta, Isabella Swan”, dijo para 'CNN'.

Después de caminar por las pasarelas, Isabella Santiago decidió adentrarse en el mundo de la actuación. En 2021, junto con Ricardo Mejía, protagonizó 'Lala's Spa', una telenovela de RCN Televisión. La producción cuenta la historia de 'Lala', una peluquera transgénero que regresa a Colombia después de haber vivido en París, Francia.

(Le recomendamos leer: Los participantes de ‘La casa de los famosos’ que podrían encontrar el amor)

La actriz luego participó en la versión 2022 de ‘MasterChef Celebrity’ y se convirtió en una de las nueve finalistas de la competencia. Su nuevo reto es ‘La casa de los famosos’ en donde llegó con el propósito de ganar.

Desde que se anunció su participación, la venezolana ha demostrado sus ganas de salir victoriosa del ‘reality’.“Yo vine aquí a reinar, a mostrarles quién es Isabella Santiago y voy a llegar hasta el final”, declaró la modelo en su video de presentación.

Isabella Santiago en ‘La casa de los famosos’



(Siga leyendo: La casa de los famosos: surgió el amor para Isabella Santiago en el reality show)

Actualmente, la modelo se ha destacado por mantenerse tranquila a pesar de los retos y los roces. Con respecto al amor, se ha acercado a Juan David Zapata, ex participante del Desafío en 2021, pero tiene dudas frente a sus posibles prejuicios.

“Ponte tú que él me guste, pero qué sé yo qué está pasando por la cabeza de él”, dijo Isabella Santiago en una conversación con la actriz Martha Isabel Bolaños. “Él debe saber que yo soy mujer trans ¿tendrá prejuicios?, ¿no tendrá prejuicios? Porque yo no voy a dar luz verde a algo que yo no sé con qué me voy a topar”, continuó.

Por ahora, la actriz se encuentra abierta ante las posibilidades y sigue con su mentalidad de ganar el concurso.

Isabella Santiago, la actriz trans que protagoniza una serie

Más noticias en EL TIEMPO

En La casa de los famosos, Gregorio Pernía se fue con toda: ‘Palacio de la hipocresía'

Así fue la escapada 'romántica' de 'La Chilindrina' y Luis Miguel

Carolina Acevedo, ganadora de MasterChef, cambia de canal e irá a 'Sábados Felices'

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO