Por medio de un comunicado, el Reino Unido dio a conocer este domingo que la reina Isabel II se contagió de coronavirus: "Su Majestad está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana. La reina continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las normas apropiadas", detalla el comunicado.



Debido a los 95 años de la reina, que recientemente cumplió 70 años en el poder, muchas personas se preguntan quién es el encargado de velar por su salud.



El doctor Sir Huw Thomas es quien cumple con este deber y a finales del 2021 recibió la Insignia de Caballero Comandante de la Real Orden Victoriana, en una ceremonia de investidura donde la soberana quiso agradecer los cuidados que le ha brindado a lo largo de los años.



Thomas ha trabajado de la mano de la familia real desde hace varios años, en 2005 fue reconocido como jefe de la sección médica de la Casa real y durante 2014 la reina lo escogió como su médico personal.

La reina Isabel II cumplió recientemente 70 años en el poder. Foto: AFP / Tolga Akmen

Huw Thomas se graduó del Trinity College, Cambridge y The London Hospital. Tiene una formación en gastroenterología y medicina general en The London, The Royal Free, St Mary's y St Mark's Hospitals en Londres.



Además, cuenta con un doctorado en genética molecular del cáncer colorrectal en The Imperial Cancer Research Fund, es gastroenterólogo consultor en St Mary's Hospital London y maestro de genética gastrointestinal en Imperial College London y St Mark's Hospital.



Su hoja de vida hace que sea una persona más que calificada para el rol que cumple en el palacio, además de que ha entablado una relación muy cercada con la reina e incluso, muchos indican, son buenos amigos.



Por ahora, Isabel II se recupera con todos los cuidados disponibles y se espera que dentro de pocos días esté de vuelta con sus compromisos reales ya recuperada.

