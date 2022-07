Hunter Moore fue una figura conocida a inicios de la década del 2010. Alcanzó notoriedad dedicándose a la ‘pornografía de venganza’, un término utilizado para referirse a la publicación sin consentimiento de fotos privadas.



A finales de 2010 creó la página web ‘Is Anyone Up?’, un sitio pornográfico que subía imágenes de personas junto a su perfil de Facebook para que fueran fácilmente reconocidas.



Sus comportamientos y ataques virtuales lo hicieron ganar el título de ‘El hombre más odiado de Internet'. Moore se encargó de publicar miles de fotografías personales, sobretodo de mujeres.



El hombre que se hacía llamar a sí mismo como un “arruinador profesional de vidas” no tuvo ningún problema legal en ese momento. El surgimiento de las redes sociales todavía era algo reciente y no habían leyes que criminalizaran la ‘pornografía de venganza’.



Los líos judiciales empezaron cuando subió la foto desnuda de Kayla Laws a ‘Is Anyone Up?’. La madre de la joven se enteró y decidió perseguirlo con todo el peso de la ley.



En tan solo dos semanas, Charlotte Laws se comunicó con otras víctimas y encontró que a al menos 40 personas les habían realizado un ataque virtual a sus correos. La estrategia de Moore para robar las imágenes era la de ‘hackear’ y hurtar datos.



El hombre consiguió tanta popularidad que incluso ‘Anonymous’ y el FBI fueron detrás de él para eliminar su sitio web. Como lo que estaba realizando no constituía un crimen, las autoridades decidieron judicializarlo por piratear a otras personas, que sí es un delito en los Estados Unidos.



¿Qué pasó con Hunter Moore?

Finalmente el FBI descubrió que el hombre llevaba años pagándole a un ‘hacker’ para que pirateara a sus víctimas. Se trataba de Charlie Evans, conocido como ‘Gary Jones’, un joven de 23 años que se prestó para colaborar con Moore porque necesitaba el dinero.



Los detectives pudieron probar el crimen y ‘El hombre más odiado de Internet' fue condenado a 30 meses de prisión. Jones por su parte, pasó 25 meses encerrado.



En el 2017 Hunter Moore fue liberado y actualmente se encuentra activo en redes sociales. A pesar de que no quiso hacer parte del documental de Netflix, en su cuenta de Twitter ha estado pidiéndole a sus seguidores que lo vean.



La docuserie fue estrenada el pasado 27 de julio y se une a otros proyectos parecidos de la compañía como ‘El estafador de Tinder’ y ‘No te metas con los gatos’ .

