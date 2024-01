¿Quién es el nuevo presentador de 'Lo sé todo'? Conozca a Santiago Vargas

'Lo Sé Todo' es uno de los programas de chismes más vistos en todo el país, pues contantemente están mostrando información exclusiva sobre los famosos. En esta ocasión, el 'Canal Uno' se volvió tendencia en las redes sociales y en los medios nacionales al informar que iban a hacer cambios drásticos en este proyecto.

Uno de los más relevantes es que Elianis Garrido y Nanis Ochoa ya no serán las presentadoras y, en su lugar, van a acompañar al 'Gordo' Ariel, la presentadora Alejandra Serje y al periodista Santiago Vargas.



Vale la pena mencionar, que años atrás, Vargas ya había hecho parte del equipo de trabajo del programa. Pero se había retirado para liderar la sección de entretenimiento de 'Mañana Express', el matutino del 'Canal RCN'.



(No deje de leer: Hijo de Paula Durán, colombiana que murió de cáncer en EE.UU. superó la enfermedad).



“Estuve trabajando en RCN en un programa maravilloso, más exactamente en Mañana Express; sin embargo, a partir de ayer, 9 de enero, ingresé nuevamente a Canal Uno para presentar Lo sé Todo en compañía del ‘Gordo’ Ariel y Alejandra Serje (…) Estoy muy feliz y ansioso por vivir y disfrutar al máximo de esta nueva etapa de mi vida”, comentó el periodista en una entrevista con la 'Revista Vea'.

Por otro lado, el periodista oriundo de Cartago, Valle del Cauca, mencionó en sus redes sociales que se encuentra muy agradecido con RCN, por ayudarlo hacer el profesional que es hoy en día.



(Le puede interesar: Murió Alec Musser, actor de 'Son como niños', así lo despidió Adam Sandler).



"Me despido de @manana_expressoficial y del @canalrcn, gracias por todo lo aprendido, no voy a mentirles, no fue una decisión fácil de tomar. 'No soy el mismo profesional que entró, que quien se va' gracias por eso @marinyosoy. Gracias a quienes conocí y ya conocía, qué placer y que honor trabajar a su lado, lo soñé. 'Esto es… Mañana Express'", escribió en su publicación.



En cuanto a la Salida de Elianis Garrido del programa, Vargas comentó que ella estuvo presente hasta el viernes 12 de enero. Además, aseguró que desconoce por completo las razones por las que ella y Nanis Ochoa ya no estarán al frente de la conducción del programa.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

