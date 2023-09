MasterChef Celebrity, el programa de RCN en que tres chefs profesionales buscan al mejor cocinero entre un grupo selecto de celebridades, está cada vez más cerca de su final, y ha conquistado las noches de muchas familias colombianas.



Con apenas siete concursantes restantes en la competencia, se puede decir que el programa entró a su recta final, y una de las revelaciones del programa ha sido la llanera Natalia Sanint.

Natalia es humorista y locutora de la estación de radio ‘Olímpica Estéreo’, y a pesar de que al principio de la competencia no se mostraba como una de las competidoras más fuertes, su evolución en el programa ha sido notable.



Este progreso, combinado con su agradable y pacífica personalidad, han hecho que los espectadores del programa quieran saber más sobre la vida de Sanint, en aspectos, por ejemplo, como el amoroso.



A pesar de que su relación no ha sido nada mediática, y de que no suele publicar mucho a su pareja, la locutora cumplió en el 2023 siete años de casada con el piloto Juan Manuel ‘Juancho’ Herrada. Un año después de casarse, tuvieron juntos a su primera hija, María Antonia.

Según una entrevista que Natalia le dio a ‘Bravíssimo’, su esposo, además de ser aviador, estudió para ser chef, y la ayudó a prepararse para el concurso. “Imagínate que mi esposo es piloto y chef. Del resto de cosas no te hablo porque uno no puede ser bueno en todo. (...) Él me decía ‘mira, cocina así’, tal cosa. Es caleñito.”



Sobre la personalidad de la locutora en el programa, Natalia dijo que su esposo la ve muy diferente: “Yo en MasterChef me pruebo, mami, cómo será que mi esposo me dice, ‘Vos como sos aquí en la casa, y allá sos una pelota, mirá, no pasa nada con vos, ¡yo me aterro!”.

Cabe recordar que Herrada tuvo otra hija antes de casarse con Natalia, llamada Luciana, pero que, a pesar de no ser suya, la humorista le tiene el cariño que le tendría a una hija.



En el episodio 105, por ejemplo, le dedicó el título de su plato ‘Sushi para Lucy’. “Lucy es la hija de mi esposo, y un momento feliz para ella es llevarla a comer sushi, entonces quise dedicarle este plato a la niña que más come sushi”, le explicó Sanint a los jueces.

MasterChef Celebrity: ¿cómo escogen a los famosos que participan en el programa?



En los últimos días, se conoció un nuevo secreto de MasterChef, pues un influyente tiktoker colombiano, conocido en las redes sociales como JC Televidente, habló sobre el proceso de selección que tiene la producción del canal RCN TV, despejando una de las principales dudas que de forma frecuente ronda en la mente de los televidentes.



Según JC Televidente, la selección de los participantes no sigue un patrón único, sino que puede variar en función de diversas circunstancias.



"Por lo general, los participantes que quedan son aquellos que la producción desea... En algunos casos, los representantes de los artistas ofrecen a sus talentos y se negocia su participación, lo que explica por qué algunos de los participantes son menos conocidos. Otras veces, es el propio canal RCN el que busca a estos artistas, pero como mencioné anteriormente, existen casos en los que han sido rechazados y se han tenido que reemplazar", dijo el tiktoker.

