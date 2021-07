¿Quién es la pareja de Natalia Jiménez, jurado de ‘La Voz Kids'?

La nueva temporada de ‘La Voz Kids Colombia’ lleva apenas dos días al aire acompañando a los colombianos en las noches entre semana. A pesar de su reciente estreno es uno de los realitys de los que más se habla actualmente en redes sociales.



Entre los comentarios de los internautas se menciona la sorpresa que causó que en esta edición no participara como jurado la cantante colombiana Fanny Lu, quien ya era considerada por muchos como parte del programa.



En su lugar llegó la cantante española Natalia Jiménez, exvocalista de la agrupación 'La quinta estación' e intérprete de éxitos como ‘Creo en mí’, ‘El sol no regresa’ y ‘Quédate con ella’. Sin embargo, esta no es la primera vez que la artista, de 39 años, participa en el programa.



En años anteriores participó como coach vocal en tres temporadas consecutivas de ‘La Voz Kids Estados Unidos’, de las cuales salió victoriosa en dos ocasiones. De igual manera, fue vinculada a la versión del mismo programa realizada en México.

Su participación en el concurso de talento infantil ha emocionado a diferentes televidentes que se han animado a conocer un poco más de la vida privada de esta cantante madrileña. Muchos se han empezado a preguntar si tiene pareja actualmente y si tiene hijos.



Al respecto, es importante destacar que a comienzos del año Natalia notificó el inicio de su proceso de divorcio con su exesposo David Trueba, con quién contrajo matrimonio en el 2006 y quien también era, hasta ese momento, su manager.



Mucho se especuló en diferentes medios de entretenimiento sobre los motivos de la separación. Entre ellos se rumoraba que Trueba estaba dispuesto a solicitar la custodia total de su hija Alessandra, de cuatro años, dado que consideraba “inestable” a Natalia por un presunto abuso de sustancias.



Desde que se conoció la noticia de la separación se consideró como uno de los divorcios más escandalosos de la farándula. No obstante, terminó en buenos términos luego de que se llegara a un acuerdo entre las dos partes.



"Tenemos un acuerdo del que no puedo hablar porque es confidencial. Pero lo que sí puedo decir es que tenemos a nuestra hija la mitad del tiempo cada uno. La educamos juntos. Cuando me voy de viaje, él puede cuidarla. Así que está todo bien y estamos muy tranquilos. Todo ha acabado muy bien", mencionó la artista en entrevista con la revista ‘Hola! USA’ en el pasado mes de junio.



Actualmente la cantante se ha aventurado a vivir nuevamente la magia del amor con Arnold Hemkes, quien era, hasta hace poco, el mánager de sus giras internacionales. Mucho se ha rumorado sobre si él fue el motivo de la separación; sin embargo, lo realmente importante es que la cantante se encuentra feliz disfrutando del romance.

