La Reina del Flow: ¿Quién es el esposo de Carolina Ramírez?

La segunda temporada de 'La Reina del Flow', transmitida por 'Caracol Televisión', tiene a los televidentes emocionados con la historia de 'Charly Flow', interpretado por Carlos Torres y 'Yemiy Montoya' representada por Carolina Ramírez.



La actriz también es reconocida por sus papeles protagónicos en producciones como 'La Hija del Mariachi' (2006) y por interpretar a Policarpa Salavarrieta en la serie 'La Pola' (2010).



Así como ha actuado grandes historias de amor, Carolina Ramírez tiene la suya propia junto a su esposo, el argentino Mariano Bacaleinik. La actriz lo conoció en Cartagena de Indias, según contaron en 'Bravisímo'.

"La primera vez que yo la miré a los ojos, ya perdí el año", dijo el argentino refiriéndose a su primer encuentro.



Desde allí, iniciaron una relación a distancia, mientras él vivía en su país natal y ella grababa 'La Pola', en Colombia. El 4 de diciembre de 2010, tras tres años de noviazgo, se casaron en una finca cafetera en Calarcá, Quindio, con alrededor de 150 invitados.



Mariano se mudó al país para compartir su vida con la actriz caleña. Ella le dijo: "Casémonos en Colombia y nos vamos a vivir en Buenos Aires". Contrajeron matrimonio, pero él dice que lo engañó, pues nunca salieron de Colombia.

Él es empresario y ha sido productor teatral de obras como 'Burundanga', protagonizada por Ramírez, y 'Toc Toc'. Además, es 14 años mayor que la actriz (quien actualmente tiene 38 años).



Aunque son de culturas latinas diferentes, ambos comparten el gusto por viajar y el cine. Él no es muy amante de las multitudes ni del mundo de la fama, por eso no se le ve activo en redes sociales.



Recientemente, una vez terminó de grabar 'La Reina del Flow', Carolina se mudó a Buenos Aires mientras su esposo desarrolla varios proyectos en su ciudad natal.

