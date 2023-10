¿Quién es el empresario detrás del precio de las boletas del concierto de Karol G?

El tour de Karol G, 'Mañana será bonito' arrasó con toda la boletería Medellín. En sus primeras fechas y en tan solo tres horas el evento se encontraba 'Sold Out'. Una muestra de que la colombiana es una de las artistas más queridas por los colombianos.



Desde el anunció de la preventa el pasado 13 de octubre en la capital antioqueña, sus seguidores estuvieron al tanto para ser partícipes del gran concierto, que la misma Karol G asegura será un festival con varios intérpretes invitados el próximo 1 y 2 de diciembre.

Sin embargo, en Bogotá el concierto al parecer es distinto, pues el show será igual al de sus giras internacionales, pero con un precio algo mayor en la boletería en comparación con Medellín.



Según se ha viralizado en las redes sociales, varios fans se han quejado de los costos de las entradas, pues las más económicas oscilan entre los $151.000 y los $480.000.



"Modo tusa porque nadie debería comprar boletas para Karol G en Bogotá"; "Karol G realmente dijo odio Bogotá"; "Como es que el tour de Karol G en Bogotá será más costoso que todo un festival de música en Medellín", son algunas de las opiniones más destacadas en 'X'.

Como es que el tour de Karol G en Bogotá será más costoso que todo un festival de música en Medellin. Como es que solo dejan una localidad económica y pasan de 151.000 a localidades de 479.000 y de ahí para arriba. Mañana será bonito , ya no. pic.twitter.com/68SIs5WWDC — fb (@LilianaFb3) October 16, 2023

Sin embargo, no es un secreto que la venta y comercialización de entradas está dirigida por un consorcio o empresario encargado de organizar y hacer la logística del evento en las ciudades donde el artista desee ir. En ese sentido, parte de los precios y demás requerimientos corren por cuenta del mismo.

¿Quién está detrás de la venta de boletería?

Tal vez el nombre de Diomar García no resuene mucho en las personas del común, pero sí dentro del gremio de los artistas latinoamericanos, al menos del reguetón. El empresario ha estado detrás de los eventos más destacados que se han presentado en varias ocasiones en el país.



Conciertos como los de 'Bad Bunny World's Hottest tour', 'Daddy Yankee- La última Vuelta World Tour' y 'Maluma de Medallo en el mapa', son algunos de los festivales más reconocidos que el cucuteño ha hecho posible como promotor musical en Colombia. De hecho, el empresario también está detrás de 'Soy Rebelde Tour' que se llevará a cabo los próximos 3,4,5 y 6 de noviembre en Medellín.



El hombre que no suele aparecer mucho en cámara, inició en los negocios vendiendo a sus amigos y allegados indumentarios para futbol y a domicilio cuando tenía 17 años, mientras ayudaba a su familia, que también era comerciante, a salir de una crisis financiera.

"Durante mucho tiempo mis papás tuvieron almacenes de tela y ropa, y ellos empezaron a tener una crisis económica. Entonces yo empecé a vender ropa con un maletín en una motico y vendía puerta a puerta", afirmó García en entrevista con el canal de YouTube, 'El poder de tu música', en 2021.



Su emprendimiento fue tan fructífero que llegó a tener cinco locales y una discoteca, donde su acercamiento a la industria tuvo sus primeros pasos. Allí, el santandereano realizaba shows, produciendo pequeños conciertos en bares de su ciudad y en las principales capitales del país, y trayendo artistas reconocidos de la época.



"Se llega el momento en el que la discoteca va a cumplir su primer aniversario, y empezamos a pensar con los socios a quién traemos o qué artista podemos presentar y ese fue el inicio de lo que hoy tengo como empresa, con la discoteca, ahí trajimos a La Factoría", expresó el artista.



Desde entonces, el empresario empezó a idear varias visitas de cantantes y artistas de la talla de Silvestre Dangond, pues uno de sus mayores productos ha sido los eventos conocidos como 'Tsunamis vallenatos' donde participan reconocidos intérpretes del género.



