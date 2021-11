Diana Celis, la leona del Santa Fe a quien Epa Colombia le pidió matrimonio

La empresaria y personalidad digital Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, le propuso matrimonio a Diana Celis, de 27 años, actual jugadora de Santa Fe.



La pedida de mano se presentó luego de que el equipo de fútbol bogotano clasificara a la final de la Copa Libertadores Femenina, tras imponerse sobre Ferroviária de Brasil.

La leona marcó gol

Diana Celis es jugadora del Santa Fe desde junio de 2019. Ha participado con el conjunto en la liga profesional femenina.



(Lea también: 'Puedes ser muy diva, pero respeta': Epa Colombia a Amparo Grisales).

El pasado 15 de noviembre, la delantera jugó contra el Ferroviária de Brasil y marcó gol en la tanda de penaltis. Gracias al cobro de Celis, Fany Gauto, Liana Salazar y Gisela Robledo el equipo pasó a la final de la Libertadores.



El partido para decidir el mejor conjunto femenino de América del Sur se disputará el próximo domingo, 21 de noviembre, en Montevideo. El rival de las leonas saldrá entre Nacional de Uruguay y Corinthians de Brasil.

‘Me haces la mujer más feliz del mundo’

‘Epa Colombia’ tiene una relación sentimental con Diana desde 2015.

Nunca olvides que tú estuviste cuando no tenía nada, tú mereces tenerlo todo FACEBOOK

TWITTER

La empresaria, dueña de un emprendimiento de ‘keratinas’, le ha manifestado su apoyo en su carrera deportiva y ante la clasificación a la final de la Libertadores no desaprovechó el momento para enviarle un mensaje.



(Puede leer: 'Cásate conmigo': Epa Colombia a su novia tras triunfo de Santa Fe).



“Hace seis años me haces la mujer más feliz del mundo. Estoy tan orgullosa de ti, de ver cómo sigues creciendo en lo que realmente te apasiona. Nunca te voy a fallar. Nunca olvides que tú estuviste cuando no tenía nada, tú mereces tenerlo todo. Te amaré por toda la eternidad”, escribió Barrera en sus historias de la red social Instagram.



La ‘influencer’ se mostró muy conmovida al ver por televisión a su novia en el encuentro deportivo, pues decía constantemente “te amo, Diana”.

Además, le escribió “cásate conmigo”.

No se conoce aún si la leona aceptó la propuesta de matrimonio. Sin embargo, Celis compartió el video en sus redes sociales y contestó a los mensajes de apoyo de ‘Epa’.



“Gracias por apoyarme, gracias por estar a mi lado, gracias por quien eres y como eres conmigo”, comentó.

La trayectoria de Diana Celis

Diana nació el 13 de enero de 1994 en Murillo, Tolima. Ha vivido en Bogotá y, luego de terminar el bachillerato, ingresó al Sena para estudiar la carrera de entrenamiento deportivo.



(Le recomendamos: 'Culpa mía, no es': Lina Tejeiro sobre pelea entre Epa Colombia y su novia).



Precisamente, coincidió en el programa académico con Daneidy, quien se desempeñaba como porrista profesional. De ser compañeras de salón, se convirtieron en pareja.



Hacia 2017, Celis ingresó a las filas del club deportivo La Equidad para participar en la primera edición de la Liga Profesional Femenina. En sus redes sociales cuenta con varias fotografías que demuestran su paso por el conjunto bogotano.

Seguiré demostrando que con esfuerzo y disciplina todos los sueños se cumplen FACEBOOK

TWITTER

La delantera recibió una buena noticia en julio de 2017, al ser convocada a la Selección Colombia Femenina para el Campeonato Suramericano de Fútbol de Salón.



En junio de 2019 llegó al Santa Fe y, asimismo, expresó su emoción con sus seguidores de Instagram: “Seguiré demostrando que con esfuerzo y disciplina todos los sueños se cumplen”, aseguró.

Durante un encuentro de la liga femenina contra Millonarios, Diana sufrió una fuerte lesión en la clavícula que la llevó al quirófano. Estuvo varias semanas en recuperación y rehabilitación física.



(Puede leer: Diana Célis, novia de Epa Colombia, la bloqueó por el beso con Lina Tejeiro).



“Sufría en silencio y me desahogaba en mi habitación orando”, dijo en un video. A pesar de los momentos difíciles, logró volver a las canchas a finales de 2019.

Celis se reconocía con el número 9 en el equipo ‘cardenal’, pero en febrero de 2020 recibió la camiseta con el 7 para una nueva etapa profesional.



Ese año también fue parte de la victoria de las leonas en la cuarta edición de la liga femenina.



De esta manera, ha continuado en el Santa Fe y ha cosechado más éxitos. Por ejemplo, recibió de manos de Claudia López, alcaldesa de la capital, la Orden Civil al Mérito Deportivo ‘Ciudad de Bogotá’.



(Siga leyendo: Las peores rabietas de Neymar jugando contra la Selección Colombia).

En abril de 2021 fue convocada a la Selección Colombia de microfútbol para un encuentro amistoso internacional contra Ecuador.



Ahora, Diana Celis y sus compañeras del ‘cardenal’ esperan llevarse el título en la Copa Libertadores Femenina 2021.

Más noticias

- Nueva polémica de Andrés Escobar: amenazó por redes al youtuber Levy Rincón.

- Smithers consigue su primer novio en 'Los Simpsons' y no es Burns.

- 'Me enamoré de mi practicante; hoy seguimos juntos a escondidas'.

- 'Hips don't lie' de Shakira superó las 1.000 millones de reproducciones.

- Los miedos y las fobias que paralizan a los más famosos del mundo.

Tendencias EL TIEMPO