Paola Jara y Jessi Uribe hacen parte de los grandes iconos de la música popular a nivel nacional, sus canciones son un referente y cada uno sobresale en la industria desde su estilo interpretativo.



Los artistas se han labrado un camino de éxitos en su vida personal y profesional, pese a que hay quienes aún los critican por su matrimonio, luego de que Uribe se divorciara de su anterior esposa y se uniera a la antioqueña.

No obstante, esto no ha sido un impedimento para que cada uno siga brillando en la industria musical. Como lo dejó entrever Jara en su destacada presentación en los Premios Juventud el pasado 20 de julio, y el lanzamiento de su más reciente canción 'En Mis Zapatos', que ya completa más las 1.100 vistas en YouTube.



(Le puede interesar: Paola Jara encontró a un seguidor escondido en el baúl de su carro).



Por su parte, el cantautor de 'Dulce Pecado' encabeza el 'ranking' de los cantantes más representativos del género a nivel internacional, consolidándose entre los intérpretes más importantes de la misma, según en último listado de' 'Billboard'.



Sus conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera musical les ha permitido distinguir un talento cuando lo escuchan, como es el caso de Dany Cardona, un artista prodigio y emergente de la música regional.

Con 20 años, el cantautor impresionó a los artistas con su fuerte voz y su capacidad para componer, de tal forma que los esposos se encuentran apadrinando sus sencillos.



'Hola Mi Amor' y 'Me llamó mi ex', son algunos de los singles más recientes del joven bajo los sellos disqueros de 'Paz. J Music', de Paola Jara y 'Bohemios Music' de Jessi Uribe.



(Siga leyendo:El cantante Jessi Uribe cumplió el sueño de conocer al futbolista Luis Díaz).

A través de sus redes sociales, Cardona ha demostrado que es un apasionado por la guitarra y las letras del despecho desde muy pequeño, influencias que se ven reflejadas en sus composiciones.



De hecho, en su último lanzamiento ,'Me llamó mi ex', destacan acordes y estilos característicos del género que representa, según el artista.



"Tengo muchas expectativas con la canción, todo mi equipo y todo el que la ha escuchado tiene una experiencia vivida que recuerda con ella y se les queda muy fácilmente la letra, además me encantan los arreglos de cuerdas, vihuela, requintos, bajo y guitarra que hacen que suene muy cercana al origen de la música popular", señala Cardona para la revista 'Decibeles'.



(Lea también:Paola Jara aclara que están estafando por medio de su número de celular).



Aunque nació en España, este compositor no perdió las raíces de su familia risaraldense, pues a los siete años regresó a Colombia, donde logró explorar sus gustos tradicionales de primera mano: "Sencillamente es algo que viene en la sangre, simplemente me encanta”, dijo para el medio ya mencionado.



Con el paso del tiempo y dedicado de lleno a su proyecto musical, el artista volvió a España donde logró promocionar sus primeras composiciones, hasta que Jara y Uribe se enteraron de su talento, con quienes comparte hoy sus nuevos lanzamientos.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias