La selección argentina de fútbol se convirtió en campeona mundial por tercera vez en su historia, tras ganarle a Francia una final trepidante que culminó con un resultado 3-3 en el tiempo regular y se definió con cobros desde el punto penal.



Dos goles de Lionel Messi y uno de Angel Di María le dieron el triunfo a la ‘albiceleste’, mientras que los tres goles de Kylian Mbappé no fueron suficientes para los galos, quienes no tuvieron suerte desde el punto blanco.



El triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni fue celebrado en toda Latinoamérica, pues desde hace 20 años el trofeo no regresaba al continente. La última vez que esto ocurrió fue con el pentacampeonato de Brasil en el certamen de Corea-Japón en 2002.



La cuota colombiana de la victoria Argentina la puso Daniela Rendón, esposa de Franco Armani y arquero suplente del equipo, pues a pesar de que su enamorado no estuviera defendiendo el arco, se mostró notoriamente conmovida cuando Montiel selló el final del partido desde los doce pasos.



La antioqueña ha compartido varias fotografías en Qatar apoyando al ex Atlético Nacional en la tribuna, una tradición que no se pierde por nada del mundo desde que el golero se convirtió en uno de los ídolos más queridos del cuadro ‘verdolaga’.



¿Quién es Daniela Rendón?



Rendón, de 35 años, se ha dedicado casi toda su vida al mundo del modelaje y la pasarela. En 2011 se conoció con Franco Armani, cuando este ya era una de las figuras del cuadro verdolaga.



Para entonces, Daniela ya tenía un gran bagaje en la industria de la pasarela, siendo elegida Miss Sonrisa en 2006 y trabajando como la imagen de algunas de las marcas más reconocidas del país. Además, participó del video musical ‘No soy perfecto’, interpretado por Nelsen y Juancho Style.



En los últimos años se ha alejado de su trabajo, debido a que en 2018 se radicó en Argentina para acompañar a su esposo mientras cumple su contrato con River Plate de Buenos Aires.



