¿Quién es 'Culotauro'? Todo sobre uno de los comediantes de ‘La casa de los famosos’

Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, es uno de los 22, ahora 19, concursantes del ‘reality’ de RCN y Vix. El comediante nació en Bogotá y, a lo largo de su vida, ha sido capaz de enfrentar las adversidades con humor. Su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’ ha causado tanto risas como críticas.

El colombiano se dio a conocer en el canal de comedia ‘Con ánimo de ofender’. Junto a otros comediantes como Camilo Sánchez, Camilo Pardo, Brayan Mora y Gabriel Murillo, entre otros, Díaz compartía sus vivencias cotidianas con una pizca de ingenio y humor.

Después, ‘Culotauro’ se unió a Duván Gómez, el camarógrafo del proyecto anterior, para crear ‘Sancocho trifásico’, un programa de comedia. En este, lidera ‘Por la ventana’, un formato de humor en donde realiza entrevistas a distintos invitados como Yeison Jiménez, Julián Román y Hassam, entre otros, mientras viajan en carro.

También, se ha destacado por sus rutinas de ‘stand-up comedy’ que consisten en presentar un monólogo humorístico frente a una audiencia. Los temas que más trata son sobre sus inseguridades, sí mismo y la discapacidad con la que vive.

“Es que el aspecto físico nunca me ha importado, la verdad, pues soy cojo, tengo manchas y estoy nalgón. ¿Qué más puedo pedir?”, dijo el bogotano en uno de sus videos introductorios para ‘La casa de los famosos’.

‘Culotauro’ sufre de ‘pie equino varo’ y nunca le ha dado pena hablar sobre su situación. De acuerdo con ‘Stanford Medicine Children’s Health’, se trata de “una afección del pie, el tobillo y la rodilla en la que una malformación en los músculos, huesos, tendones y vasos sanguíneos hace que el pie apunte hacia abajo y gire hacia adentro”.

Con respecto a su apodo, el comediante explicó que se debe a su apariencia física. “¿Por qué me dicen ‘Culotauro’? Porque salí nalgón y, de repente, empecé a hacer chistes sobre eso. En uno de esos chistes me llamaba ‘Culotauro’. Luego, lo puse en Instagram y desde ese día soy el señor ‘Culotauro’”, explicó en un video en Instagram.

Su participación en el programa ha causado risas y polémicas. Principalmente, por su involucramiento con la actriz Diana Ángel, quien es 22 mayor que él.

Por otro lado, el comediante mintió sobre su cumpleaños y fue descubierto. El ‘jefe’ mandó los ingredientes necesarios para preparar una torta a Julián Trujillo, cuya fecha de nacimiento era el dos de marzo. Con la ayuda de Alfredo ‘Redes’ y Diana Ángel, ‘Culotauro’ dijo que se sentía deprimido al no haber recibido nada.

Sus compañeros mostraron rechazo hacia la producción por haber excluido al comediante. Después, el ‘jefe’ se encargó de desenmascararlo.

“Todos se han preguntado por qué 'Culotauro' no recibió su kit de cumpleaños. No hay de qué preocuparse, te haré llegar torta y no 10.000 sino 100.000 de chunchullo el siete de noviembre, que es el día de tu verdadero cumpleaños”, dijo el líder de la casa.

Esta mentira ha causado rechazo en redes sociales. “‘Culotauro’ cada vez se hace coger más fastidio”, “¡’Jefe’! Yo sé que tú nos lees: por favor, un castigo para ‘Culotauro’, no tiene por qué tomar de burla el cumpleaños de uno de sus compañeros, “¿Cómo que no es el cumpleaños de ‘Culotauro’? O sea, hizo eso para joderle la vida a Julián. Todos a salvar a Julián”, son algunos de los comentarios en redes sociales frente a los hechos.

Sin embargo, otros internautas lo apoyan. “¿Por qué les molesta que ‘Culotauro’ haga una broma y no les molesta que Julián lo haya tratado mal? Si no saben, el humor de ‘Culotauro’ es pesado porque es humorista. Se nota que no han visto ‘Sin ánimo de ofender’ y no se han untado un poco de sus videos”, comenta un usuario.

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO