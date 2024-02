Ella es Cinthya Velázquez, exnovia de Luisito Comunica que reveló razones de ruptura

La esfera del entretenimiento digital ha sido testigo de una nueva polémica que involucra a dos figuras conocidas. Cinthya Velázquez, mejor conocida como 'La Chule' o 'Lenguas de Gato', ha capturado la atención del público y de los medios tras revelar detalles sobre su ruptura con el 'youtuber' Luisito Comunica.

En una reciente aparición en el pódcast 'UnTalFredo', Velázquez no solo compartió los motivos detrás de la disolución de su relación sino que también proporcionó una mirada íntima a la dinámica de pareja antes de que esta llegara a su fin.

Una relación en el ojo del huracán



La relación entre Cinthya y Luisito, que alguna vez fue objeto de admiración por parte de sus seguidores, comenzó a mostrar fisuras con el paso del tiempo.

“Al principio, todo era muy de equipo, creo que fue hasta que se volvió muy grande su 'crew' que se empezó a volver medio turbio, toda la cosa de hacer mucho dinero de manera rápida”, confesó Velázquez sobre los primeros signos de tensión.

Esta fractura se hizo más evidente cuando, tras regresar de un viaje, Cinthya notó anomalías en su hogar.



Las sospechas de infidelidad se vieron reforzadas cuando descubrió que sus pertenencias habían sido ocultadas, a lo que Luisito respondió con una explicación que ella hasta el día de hoy pone en duda: “Las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo”.

¿Quién es Cinthya Velázquez, exnovia de Luisito Comunica?

Cinthya Velázquez ha construido su propia identidad en el mundo digital, compartiendo contenido sobre viajes, estilo de vida y belleza a través de su canal de YouTube 'Lenguas de Gato' y en plataformas como Instagram y TikTok.

Su historia con Luisito Comunica comenzó en un antro de la Ciudad de México, evolucionando desde una conexión inicial que describió como "muy chida", hasta una separación tumultuosa en 2019 después de cinco años juntos.



“Era el primer novio que no era un wey que me llevaba todos los años de la vida, era alguien bonachón, era alguien que me hacía reír”, recordó Velázquez sobre los días más felices de su relación.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.