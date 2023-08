Avi Loeb es un físico, doctor en astrofísica e investigador reconocido en Estados Unidos y quien labora en uno de los centros más importantes del mundo.



Loeb es considerado uno de los científicos más reconocidos del mundo por la gran contribución que ha hecho sobre cómo entender el universo y sus misterios, es profesor de la Universidad de Harvard y director en ese mismo claustro del Proyecto Galileo, un grupo de investigadores que busca establecer en todo el mundo laboratorios de código abierto que busquen pruebas de vida extraterrestre.



Así mismo, Loeb se ha dedicado a la publicación de diferentes textos sobre la exploración espacial y la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre.

Uno de los libros publicados por Loeb, es un estudio denominado: "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth", en español Extraterrestre: La primera señal de vida inteligente más allá de la Tierra, el cual fue publicado en 2021 y en el que argumenta la existencia de una nave espacial alienígena llamado 'Oumuamua'.



Además, afirma que esta nave fue el primer objeto interestelar visto tan cerca del sistema solar y que no ha existido otro caso de esta magnitud.



El objeto no identificado fue descubierto por el telescopio Hawai en 2017 y fue posible detectar que tenía unas dimensiones de 100 por 30 metros, no obstante, también se decía que este no era un ovni, sino una roca cubierta de hielo.



El seguimiento al objeto también pudo detectar que este se movió por el sistema solar a una velocidad de 26 kilómetros por segundo. Más adelante, en el 2018, afirman que salió de la vista y no volvió a aparecer.



Con esto, el doctor Loeb ha abierto la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre y otros sistemas solares, sin embargo, no es una teoría del todo confirmada.



En la actualidad, Loeb desea reabrir una investigación referente a un meteorito, cuyos restos cayeron en el Océano Pacífico en el 2014.



El asteroide fue llamado IM1 y el astrofísico desea retomar esta investigación, ya que sostiene que se trsata de restos de un artefacto artificial, es decir de una nave alienígena, que en algún momento explotó en el sistema solar.



De acuerdo con 'The Independient', Loeb y su equipo viajó a principios de julio de este año a la zona, que está ubicada en Nueva Guinea para buscar muestras del artefacto y allí encontraron "50 esférulas pequeñas", similares a perlas de colores llamativos de siete milímetros de diámetro.



La composición de los elementos encontrados fue de acero y de titanio, una combinación de metales que no se ha encontrado en otros artefactos que hayan impactado sobre La Tierra.



Tras la indagación de su equipo también se logró encontrar que este viajó un 95 % más rápido que otras estrellas cercanas y la forma plana del mismo deja muchas preguntas que resolver.



Por su parte, Loeb cree que este podría ser un objeto que al caer, presentó una "tensión material extrema", dadas sus características con capas superficiales que se desprendieron de este. El artefacto, a diferencia de meteoritos que han caído del espacio, no se desintegró ni destruyó en forma de bola de fuego.



Loeb ha recogido estos y otros descubrimientos científicos en su nuevo libro llamado 'Interstellar, the search for extraterrestrial life and our future in the stars', en español: Interstellar: la búsqueda de vida extreterrestre y nuestro futuro en las estrellas.

