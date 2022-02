Fake it until you make it (Finge lo suficiente hasta que consigas lo que quieres) es la nueva serie de Netflix que representa la historia de Anna Sorokin, la mujer rusa de 30 años que logró ser reconocida por las millonarias estafas que hizo en la ciudad de Nueva York.

Existen rumores de que Sorokin es hija de un multimillonario alemán. También se dice que era hija de un oligarca ruso; otros decían que estaba próxima a heredar 26 millones de dólares (102 mil millones de pesos) de un pariente. Estos datos continúan en el misterio y son ajenos a todos los delitos que cometió.

Su historia

Según el medio ‘Fotogramas’, Anna Sorokin nació a las afueras de Moscú, Rusia, en una familia de clase trabajadora. A los 16 años se mudó a Alemania con su familia y desde allí comenzó su proyecto para ingresar al mundo de la moda.



En 2011 entró a una de las escuelas de bellas artes y moda más prestigiosas del mundo, la Central Saint Martins en Londres. Allí se formaron alumnos como Alexander McQueen, Stella McCartney, entre otros íconos de la industria.



Posteriormente, Sorokin se mudó a París donde trabajó como becaria de la revista Purple. Fue en ese momento cuando adquirió su nombre artístico de Anna Delvey.



En 2013, su empresa la envió a la Semana de la Moda en Nueva York. Al ver que le agradaba tanto este ambiente, decidió quedarse allí trabajando en una de las oficinas de Purple. Después de haberse envuelto en el mundo élite y a relacionarse con personas de alcurnia, decidió renunciar a su trabajo y dedicarse a las estafas.



Anna Delvey soñaba con tener su propia fundación a la cual llamaría The Anna Delvey Foundation. Esto con el propósito de abrirle las puertas a las personas nuevas que quisieran incursionar en el mundo de la moda, ya que afirmaba que era un mundo demasiado elitista.



Para hacer despegar su empresa, la diseñadora quiso asegurar un monto de 40 millones de dólares (157 mil millones de pesos colombianos) para invertirlos en las instalaciones de su fundación: un hotel, exhibiciones de arte y demás cosas con las que contaría el lugar.



Para obtener dicha suma, Sorokin empezó a falsificar transferencias bancarias y estados de cuenta. Estos documentos eran presentados a los bancos para hacerles creer que ella tenía un aval económico en Europa y que recibiría una ganancia de 60 millones de dólares (236 mil millones de pesos) de su padre en los próximos días.



Fue así como Sorokin empezó a tener una vida de lujos a costa de los fraudes. Solía ir a restaurantes y hoteles muy costosos, acumulando facturas que prometía pagar después, pero nunca lo hacía.



Varios hoteles donde ella solía hospedarse para vivir la expulsaron al ver cómo acumulaba deudas con cifras impagables. Sorokin se empezó a ser conocida por sus estafas. Por tanto, su estadía duraba cada vez menos en los hoteles.



Anna Devley empezó a ir a sitios lujosos donde nunca pagaba las cuentas. Foto: Netflix

Una de las empresas de las que fue betada es The Standard, donde adquirió una deuda de 30 mil dólares (118 millones de pesos). También debía 11 mil dólares (43 millones de pesos) en el hotel The Beekman. Así sucedió con otros establecimientos en los que nunca canceló sus cuentas.



A veces, para pagar en hoteles y restaurantes, Sorokin tenía la estrategia de pedirle préstamos a sus amigos con la excusa de que su tarjeta estaba siendo rechazada solo mientras ella estaba de vacaciones. De esta forma, logró adquirir hasta 35 mil dólares (137 millones de pesos).



Anna Delvey estafó en varios lugares, no solo de Nueva York, sino del mundo para poder dormir en las mejores habitaciones y comer los platillos más costosos. Sin embargo, su suerte no duraría tanto.

El fin de sus fraudes

En el año 2017, Sorokin fue acusada e investigada por seis delitos, entre los cuales estaban robo y fraude. Esto por haber falsificado documentos y acumular cuentas de miles de dólares bajo el dinero obtenido de dichas falsificaciones.



Posteriormente, la diseñadora obtuvo un préstamo de 100 mil dólares (394 millones de pesos) para pagar un anticipo de una deuda que había adquirido con Fortress Investment Group.



Sin embargo, Sorokin utilizó 55 mil dólares (216 millones de pesos) de dicho préstamo para continuar gastando en restaurantes y hoteles de lujo.



Una sus técnicas, mientras la diseñadora tuvo este préstamo, era usar cheques sin fondos en sus cuentas bancarias para poder retirar una parte del dinero de los mismos antes de que rebotaran. De esta forma lograba pagar sus cuentas en efectivo.



A pesar de haber huído de la justicia, ese mismo año, Anna Sorokin fue arrestada y llevada a la prisión de Rikers Islands, donde esperaría la audiencia que definiría su condena.



Finalmente, Sorokin fue declarada culpable por seis de los ocho delitos de los que se le acusaron. Con esto, tendría una pena de cuatro a doce años en prisión y una multa de 24 mil dólares (94 millones de pesos), además de su deportación a Alemania cuando cumpliese su condena.

¿Y ahora dónde está?

Anna Sorokin fue liberada en febrero de 2021. Estuvo dos años en prisión después de su sentencia. La diseñadora fue liberada anticipadamente debido a su buen comportamiento.



Sin embargo, inmediatamente salió de prisión, Sorokin fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ser deportada a Alemania, ya que su visa había expirado y permanecía ilegalmente en Estados Unidos.



Sus miles de fraudes la catapultaron a la fama y, aún en prisión, dio varias entrevistas contando su vida y sus actos, aunque en ellas reiteraba que no se consideraba a sí misma como una estafadora.



Una de sus declaraciones que más revuelo causó fue cuando dijo: "Si alguien se impresiona por un billete de 100 dólares, no sé qué decirles. (...) No tengo paciencia para la estupidez de la gente", mencionó en una entrevista para el medio ‘60 Minutes’.



Netflix firmó un contrato por 30 mil dólares (107 millones de pesos) por los derechos de los nombres Anna Sorokin y Ana Delvey para usarlos en la serie que representa su historia, cifra que ascendió después a 320 mil dólares en total (alrededor de 1.144 millones de pesos).



Aunque la diseñadora cantó victoria con estas ganancias, la ley “Son of Sam” (hijo de Sam) cambió su suerte.



Como registró EL TIEMPO, dicha ley está vigente en el estado de Nueva York y surgió del caso del asesino David Berkowitz, también conocido como ‘Hijo de Sam”, ya que las autoridades no querían permitir que este hombre se lucrara por vender su historia a promotoras audiovisuales.



Es por esta razón que, tal como lo explica Janine Kava, una portavoz de ‘OVS’ (Oficina de Servicios para Víctimas) en el medio ‘BBC’, City National Bank interpuso una demanda de la cual obtuvo 170 mil dólares (670 millones de pesos) de los 320 mil dólares (1200 millones de pesos) que Sorokin había obtenido de los derechos por su nombre.

