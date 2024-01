¿Quién es Aleks Syntek, el nuevo jurado de ‘La Voz Kids’, y cuáles son sus canciones?

Empezó una nueva temporada de 'La Voz Kids' en el Canal Caracol, este año los jurados son Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y el cantante mexicano Aleks Syntek, quienes ayudarán a los niños a sacarle un mayor provecho a sus voces y así conquistar el corazón de los televidentes.

Por otro lado, uno de los jurados que más ha llamado la atención es el mexicano Aleks Syntek, pues luce bastante distinto a sus inicios, e incluso, algunas personas no han logrado reconocerlo. Por esta razón, le daremos todos los detalles de su carrera.



¿Quién es Aleks Syntek?

Es un reconocido cantautor mexicano que saltó a la fama mundial por canciones como 'Duele el amor', 'Aquí estoy yo', 'Por volverte a ver', 'Te soñé', entre otras. Estos temas son bastante conocidos, sin embargo, la apariencia física del cantante ha cambiado demasiado y por eso ahora luce irreconocible.



El artista suele ser muy reservado con su vida personal, pero hace unos años a los medios de comunicación le compartió que tuvo que enfrentar el problema de la pérdida cabello.



Por esta razón, en sus comienzos se le puede ver unas marcadas entradas, pero después de hacer el tema 'Duele el amor' optó por someterse a un procedimiento de implante capilar, especialmente en la parte frontal, según la prensa mexicana.

Por otro lado, en una entrevista con la periodista Adela Micha, Syntek confesó: “Me cambié de ‘look’ porque conocí a una asesora de imagen que me hizo muy buenas sugerencias y observaciones porque mi antiguo ‘look’ porque me avejentaba, me hacía ver más grande y ahora lo transformó, me dejé la barba y el pelo más claro”.



Su carrera música abarca más de tres décadas y Aleks Syntek sigue siendo una de las figuras con gran influencia en Latinoamérica. Además, se destaca por ser un gran compositor al fusionar variados géneros musicales y por su voz única.



En cuanto a su vida personal, se conoce que está casado con Karen Coronado, a quien conoció cuando tenía 23 y ella 15. Ellos llevan 23 años de casados y del fruto de su amor nacieron dos hijos: Natalia, que tiene 18 años, y Matías, de 14 años.

