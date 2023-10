Quién es 'Alci Acosta' de 'Yo me llamo' que ganó $ 100 millones: así es su vida

En la noche del miércoles 4 de octubre, en el reality 'Yo Me Llamo' se vivió uno de los momentos más emotivos, pues Alci Acosta fue escogido por 'Simphony' como el mejor cantante de la noche y tuvo la oportunidad de elegir una estatuilla que tiene un premio dentro.

En ese momento, el artista eligió el busto de Petrona Martínez y se lo entregó a Carlos Calero para saber cuál era la suma que estaba escrita en su interior. Todas las personas se asombraron cuando se reveló que la tarjeta mostraba la cifra de 100 millones de pesos, el mayor premió que había en la temporada.



Los jurados se mostraron bastante conmovidos y dudaron en pararse a aplaudir. El participante no contuvo sus lágrimas y comentó: “Yo sabía que estaban ahí, yo sabía que la Petrona me iba a dar esa felicidad. Estaba en duda de si pasaba o no pasaba, y ahora la noche cambia y soy el mejor de la noche llevándome el premio más grande”.



(Lea también: Estas son las más recientes y asombrosas fotos tomadas por el telescopio James Webb).



Esta situación ha hecho que varios televidentes e internautas se interesen por saber como es la vida del imitador.

¿Quién es el imitador de Alci Acosta en ‘Yo me llamo’?

Una fuente cercana al imitador le comentó a 'Pulzo' que el artista se llama Jhonny García Vélez, es caleño y tiene 51 años. Asimismo, comentaron que García se vinculó desde hace cuatro meses a RJ Company Internacional, organización dedicada a promover artistas para diferentes fiestas y reuniones.



(No deje de leer: El incómodo momento que vivió Bad Bunny al recibir el Billboard Latino).



Sin embargo, antes de las tarimas, el artista se desempeñó como electricista, pero desde hace un año decidió seguir su pasión por la música y la imitación de artistas.

“He trabajado todo el tiempo en mantenimiento y en cuanto a la música, llevo más o menos unos dos años dándole fuerte. Siempre me ha gustado cantar, pero lo vine a hacer ahora en este momento”, le contó García al medio ya mencionado.



Por el lado de su imitación reveló que: "El personaje de Alci Acosta lo llevo preparando más o menos hace un año, fuertemente con todo lo que son las características del maestro”.



Además, aseguró que también puede imitar a otros artistas en géneros musicales como salsa, balada y rancheras.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

‘Se me pegan los ojos’: Laura Bozzo en bochornosa situación con su pegante de pestañas

Margarita Rosa muestra cambio en su rostro tras 8 meses de dejar el botox: 'Está tenaz'

'Yo soy Betty, la fea': Natalia Ramírez revela con quién sufrió al grabar la novela