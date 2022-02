Moses J. Moseley era un modelo, escritor y actor estadounidense reconocido mundialmente por su participación en la serie ‘The Walking Dead’ cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 31 de enero de 2022 con una herida de bala.

Las causas de su fallecimiento están siendo investigadas por las autoridades, pues la familia había reportado la desaparición del hombre de 31 años varios días atrás. El cuerpo del artista fue encontrado en un puente sobre una autopista de Stockbridge en el estado de Georgia en Estados Unidos.



La noticia de su fallecimiento ha consternado a sus amigos, compañeros de set y fanáticos de su carrera actoral, quienes han mostrado su tristeza a través de redes sociales, dejando mensajes de apoyo a la familia y personas cercanas.

Carrera de Moses J. Moseley

Moseley inició su carrera como figura pública a través del modelaje en 2010 y a la par decidió incursionar en la actuación aunque con papeles de extra y de poco reconocimiento en producciones de ciencia ficción.

Moses J. Moseley en The Walking Dead. Foto: The Walking Dead

Sin embargo, un día decidió arriesgarse y enviar sus fotos al casting de la serie apocalíptica ‘The walking dead’, en la cuál había hecho leves apariciones de fondo. Para su sorpresa el departamento tenía un papel en el que encajaba perfectamente y decidieron llamarlo.



Desde ese entonces, fue uno de los personajes más recordados de la serie a partir de 2013 en las temporadas dos, tres y cuatro, pues interpretaba a uno de los dos zombies mascota de ‘Michonne’, caracterizado por no tener mandíbula ni brazos.



Esta interpretación lo llevó a tener mayor reconocimiento e iniciar giras de firmas de autógrafos y recibir obsequios con muñecos en miniatura de su personaje, incluso grandes empresas llegaron a producir y vender figuras de la mascota zombie.



Si bien este papel de mascota zombie lo llevó al estrellato, también se abrió camino en el mundo artístico con otras producciones como ‘Los juegos del hambre: en llamas’, en 2013; ‘Attack of the Southern Fried Zombies’, en 2017, entre otras interpretaciones en series de HBO como 'Watchmen', la mayoría de estas en el género de ciencia ficción y el terror, experimentando escenas de alto contenido de adrenalina y violencia.



Faceta de escritor

En 2020, el hombre decidió escribir su primer libro llamado ‘I am ______!: Moses’s book of Inspirational Quotes & Affirmations’, en el que hay citas y afirmaciones dichas por él para tener un pensamiento positivo y crear manifestaciones fuertes a través del poder de la mente.



“Parte de cambiar para mejor es darte cuenta de que, para bien o para mal, creaste la vida que estás viviendo actualmente. (...) Los pensamientos se convierten en cosas, pero cómo te sientes está relacionado con lo que piensas. Entonces, si en realidad no estás sintiendo los buenos sentimientos que vienen con el pensamiento positivo, tu capacidad para crear se ve drásticamente afectada”, se lee en la descripción de la obra.

En su vida personal, es recordado por varios de sus amigos como una persona sociable y divertida, además se mostraba en redes sociales como alguien orgulloso de su trabajo y con gran cariño hacia su público, que incluso llegó a tatuarse algunos de sus personajes.

