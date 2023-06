Hay conmoción en el mundo de la música vallenata por la muerte de Liliana Carrillo: la musa que habría sido inspiración para que Omar Geles escribiera varios de sus éxitos y canciones más reconocidas dentro del género.



Murió Liliana Carrillo, exesposa del cantante Omar Geles, por fuerte cáncer



La conocida “mona linda” había estado luchando durante varios años contra un cáncer que había debilitado su estado de salud y que la tuvo durante los últimos 28 días hospitalizada en una clínica de Bogotá.

Sin embargo, este 30 de mayo, fuentes cercanas a la mujer confirmaron que había fallecido en el duro tratamiento.

Yo veía la monita para allá, comencé a picarle el ojo y terminamos enamorados. FACEBOOK

Sus hijos compartieron en redes sociales algunos momentos del proceso con mensajes positivos para la mujer. Así mismo, Omar Geles se refirió en varias ocasiones diciendo que Liliana siempre viviría en su corazón.



De hecho, varias de las canciones más recordadas de vallenato cuentan la historia de la pareja.



Seguidores de Diomedes Díaz agradecen con velas en su tumba por ganar el chance



Medios locales cuentan que Liliana y Omar se habrían conocido en una fiesta y que habrían comenzado con su romance que dejó dos hijos. En entrevistas pasadas el hombre afirmó que tuvieron que estar separados durante mucho tiempo:



“Yo veía la monita para allá, comencé a picarle el ojo y terminamos enamorados. Como todo papá, no quieren que su hija se enrede con un músico porque tenemos mala fama, cualquiera se alarma, total es que la mandamos a estudiar a Inglaterra y Telecom se quedó con mi plata”, comentó Geles.

Omar Geles, rey vallenato, compositor y productor musical. Foto: Cortesía Coliseo Live

Es por eso que se dice que Liliana fue la inspiración para escribir “Te esperaré”, una composición que fue interpretada por Miguel Morales en 1986 y que dejó inmortalizado el recuerdo de la mujer.



Una de las estrofas de la canción dice: “Pero hay barreras que me impiden verte, una que está lejos de mí y otra que no puede saber la gente que tú eres solo para mí, y otra que no puede saber la gente que tú eres solo para mí. Mi mona linda, pero yo te esperaré...”.



Conozca el hijo de Diomedes Díaz que fue criado por el Joe Arroyo



Liliana también habría sido la inspiración para escribir ‘Una Hoja En Blanco’ y ‘No Merece Una Traición’.



“Esta canción, que fue la primera que escribí, se la hice al primer amor de mi vida, la mamá de Ómar Yesid y José Jorge, mis dos primeros varones. Te doy gracias, Liliana por haberme permitido criar esos niños, o, mejor dicho, por criármelos tú, con esa grandeza y esos principios. Gracias Liliana, siempre te voy a querer”, comentó Geles.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

