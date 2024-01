¿Quién era la conocida actriz de cine para adultos Thaina Fields?

El pasado sábado 6 de enero se conoció la muerte de la conocida actriz de contenido para adultos, Thaina Fields, con tal solo 23 años. La mujer, oriunda de la ciudad de Trujillo, Perú, logró convertirse en una de las mujeres más relevantes de la industria.



Su muerte inesperada sorprendió a sus amigos, compañeros de trabajo y a sus seguidores, quienes jamás imaginaron recibir la noticia del fallecimiento de 'Chinita' o 'Tini', como usualmente la solían llamar.

La confirmación de su deceso se dio por parte de una de sus amigas y creadora de contenido, Alejandra Sweet, quien en conversaciones con el medio La República, expresó: "No puedo dar más detalles porque ando apenada por la noticia”.



¿Quién era Thaina Fields?

Thaina Fields, quien contaba con más de 3.300 seguidores en su cuenta de Instagram y más de 2.400 en su cuenta de TikTok, solía compartir videos bailando y fotografías en las que, aparentemente, se le veía feliz.

La actriz sobresalió en la industria gracias a su participación en el 'Chupetín Trujillo al mando', programa humorístico transmitido por redes sociales, y por trabajar en producciones realizadas por la compañía Milky Perú, conocida por generar contenido para adultos en el vecino país, la cual expresó un sentido mensaje ante la noticia.



"No podemos creer esto, nos negamos a estar sin ti, quisiéramos verte una vez más, mi chinis. Esperamos que alguien nos despierte de este mal sueño, siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por permitirnos ser parte de tu vida. Te amamos, mi chinis", se puede leer en su cuenta oficial de Instagram, @milkyperu.official.

La joven contaba con más de mil seguidores en nueva cuenta de Instagram, @thinifieldss. Foto: Instagram: @milkyperu.official

Yo siempre desde niña quería estudiar medicina, porque me quería especializar en psiquiatría

TWITTER

Meses antes de su fallecimiento, Fields concedió una entrevista a Emojis TV . Durante el encuentro, le preguntaron cuál era uno de sus sueños, a lo que ella respondió: "Yo siempre desde niña quería estudiar medicina, porque me quería especializar en psiquiatría; encontraba en aquel tiempo, teniendo tan solo 10 años, la importancia de la salud mental. De hecho, los latinos tenemos la idea de que mientras más mal te sientas, tal vez no eres fuerte, pero uno llega a ese punto de colapsar con tanto", según el medio La República.



Además de eso, la actriz también habló sobre su estado sentimental, respondiendo que era mejor estar soltera: "Todavía no me he llegado a enamorar, tiene que llegar alguien que sea como yo, como mi alma gemela", expresó.



También se sinceró al momento en que le preguntaron sobre algún hecho que la marcó en su profesión como actriz de contenido para adulto, afirmando que, en algún momento, fue víctima de acoso y abuso sexual.



"Me pasó muchas veces, el acoso sexual en las calles es terrible. Salir, para mí, hoy en día (…) es muy complicado, sabiendo que la sociedad está hecha nada", comentó la actriz, según el medio mencionado anteriormente

