¿Quién era el 'youtuber' brasileño encontrado enterrado en el patio de un amigo?

La muerte de Carlos Henrique Pires Medeiros, un popular 'youtuber' brasileño, ha capturado la atención de los medios internacionales. Desapareció en la madrugada de Navidad y fue hallado seis días después sepultado en el jardín de la casa de un amigo.



En su familia, era cariñosamente conocido como 'Caíque' y era el menor y único varón entre cinco hermanos. Vivía junto a su hermana mayor, ya que sus padres habían fallecido previamente. En las redes sociales, se destacaba por crear videos de bromas.

Después de que Henrique no regresara a su hogar, sus familiares y amigos tomaron la decisión de buscarlo y denunciar su desaparición en la comisaría local, según informó el medio brasileño G1.



Durante la búsqueda, notaron que el suelo del patio trasero de la casa donde Henrique había pasado la Navidad estaba revuelto. La pareja que era dueña de la residencia ya no se encontraba en el lugar, y algunas personas ingresaron y encontraron la ropa del 'influencer'.



Inmediatamente, se contactó a la policía, que solicitó la asistencia de los bomberos para realizar excavaciones en el sitio. Fue entonces cuando descubrieron el cuerpo enterrado.

El 'youtuber' fue encontrado en la casa de una pareja en Brasil. Foto: Instagram: @henriquemedeiroz

Un hombre de 28 años y su esposa de 24, que estaban esperando un hijo, y quienes eran los propietarios de la casa, fueron detenidos como sospechosos de estar relacionados con la muerte de Henrique. Estos individuos eran amigos del 'influencer', y el hombre había conocido a Henrique desde la infancia.

El tribunal ordenó su detención provisional por un mes



Inicialmente, el caso se registró como un homicidio con autor desconocido en la comisaría de Itapecerica da Serra. En una entrevista con 'G1', el jefe de la policía, Luis Roberto Faria Hellmeister, mencionó que la investigación determinaría si Henrique había sido asesinado o si su muerte fue accidental debido al consumo de drogas.



Ambos sospechosos fueron acusados de asesinato por la comisaría de policía de Itapecerica da Serra. Según la investigación, Henrique habría sufrido un ataque al corazón como resultado de una sobredosis de cocaína mientras mantenía relaciones sexuales con una joven de 17 años que se encontraba en la residencia.



La joven resultaba ser hermana del propietario de la casa, según la versión que los investigadores habían escuchado.

Llevaba varios días desaparecido. Foto: Instagram: @henriquemedeiroz

"La hermana del influencer comentó a 'G1' que tanto el hombre como la mujer habían mentido previamente al afirmar que no habían visto al 'youtuber'. "Tanto el hombre como la mujer ya mintieron antes de decir que no vieron a mi hermano, pero lo sabían. Tanto es así que lo enterraron en su propio patio trasero. Si mi hermano realmente se sintió tan mal como decían, ¿por qué no llamaron a una ambulancia para que lo socorriera? Pero no, lo hicieron. Lo terminaron enterrando y huyendo”, explicó.



La Policía Civil de São Paulo tomó la decisión de incluir a la adolescente en la investigación sobre la muerte del 'influencer'.

Según los informes, los cuatro estaban celebrando la Nochebuena cuando Henrique y Renan consumieron cocaína. Posteriormente, el 'youtuber' y la hermana del dueño de la casa se dirigieron al baño para mantener relaciones sexuales, momento en el cual, según los reportes, Henrique sufrió una ataque súbito.



Sus amigos intentaron reanimarlo sin éxito y decidieron cavar una tumba en el patio trasero de la residencia para enterrarlo, según lo declarado por los sospechosos a la policía.



La investigación revela que la pareja inicialmente mintió cuando fue contactada por la familia del 'influencer'. Cuando se les preguntó sobre el paradero del joven, afirmaron que había salido de la casa en las primeras horas de la madrugada.



Además, publicaron fotografías en las redes sociales pidiendo información sobre su desaparición.

La casa donde se encontró el cuerpo fue posteriormente incendiada por los vecinos, quienes expresaron su indignación y buscaron justicia prendiendo fuego al inmueble. Hasta el momento, no se ha detenido a ningún sospechoso en relación con el incendio, según informó el mencionado medio brasileño.



La información preliminar de la investigación indica que el cuerpo de Henrique no presentaba signos de violencia, como heridas punzantes o disparos de arma de fuego. La policía está a la espera de los resultados del informe necroscópico del Instituto Médico Legal (IML) para determinar la causa de su fallecimiento.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de O Globo, y contó con la revisión de la periodista y un editor.