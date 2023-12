¿Quién era Carlos Molnar el hombre que también fue asesinado junto a Canserbero?

Enero del 2015 siempre quedará grabado en la mente de los fans del rap, pues en esa fecha se confirmó la muerte del cantante Tirone José González Orama, más conocido como Canserbero. En un principio se ha manejo la hipótesis de que el artista se había suicidado después de tener un brote psicótico y asesinar a su amigo Carlos Molnar.



Sin embargo, este 26 de diciembre, su ex mánager Natalia Améstica confesó haber asesinado al intérprete de 'Maquiavélico' y a su esposo Carlos Molnar. Esto ha hecho que las personas se interesen por saber más sobre el caso, en especial del amigo del cantante.

Durante 8 años los seguidores del cantante le pidieron a las autoridades que investigaran el caso a fondo, pues se negaban a crecer que el rapero se había lanzado del décimo piso del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello, en Maracay. En ese entonces, las autoridades determinaron que el cantante había sido el responsable de la muerte de Molnar y después se había quitado la vida.



Pero el 26 de diciembre de este año, durante una conferencia de prensa, el fiscal Tarek William Saab reveló que Natalia Améstica y su hermano Guillermo confesaron ser los culpables de la muerte de Canserbero y Carlos Molnar.



¿Quién era Carlos Molnar?

Carlos Molnar y Canserbero. Foto: Particular.

Según el medio 'I am rap', Carlos Molnar era el bajista de la banda de reggae Zion TPL, la cual fue fundada en 1993. El artista llevó su música a importantes escenarios en Europa, donde tuvo la oportunidad de tocar con los ídolos que lo inspiraron.



Además, la banda de reggae Zion TPL es una de las pioneras del género reggae en utilizar baterías electrónicas secuenciadas y destacados arreglos de viento.



Por otro lado, Carlos Molnar era la pareja de Natalia Améstica, con quien llevaba 10 años de relación y del fruto de su amor, nacieron dos hijos.

¿Por qué los asesino?

El fiscal Tarek William Saab en la rueda de prensa comentó los motivos de la ex mánager para asesinar al cantante y a su esposo.



“Asesina a su pareja con quien convivía durante 10 años, Carlos Molnar porque, según ella, este decidió no pagarle el dinero invertido en la gira que acababan de hacer durante diciembre 2014 en Argentina y Chile”, afirmó Saab.



Por otro lado, Canserbero “mantenía siempre una actitud indiferente hacia ella, de no corresponderle el saludo y de no querer ser su amigo”. Además, el rapero habría tomado la decisión de seguir su carrera sin Natalia Améstica como su mánager.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

