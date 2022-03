La muerte del periodista Brent Renaud ha causado conmoción en el mundo. La Unesco, por ejemplo, condenó el hecho este domingo y aseguró que "nunca debería haber sucedido".



El estadounidense, de acuerdo con la policía ucraniana, fue asesinado luego de ser tiroteado por fuerzas rusas en la localidad ucraniana de Irpin.

Según se ha conocido, el profesional tenía 51 años de edad y había trabajado para un buen número de medios y productoras, entre ellos HBO, NBC y New York Times y tenía experiencia en la cobertura de zonas de conflicto.



Había documentado las guerras de Irak, Afganistán y Libia, y ahora se encontraba en Ucrania para informar sobre este conflicto.



“Brent estaba en la región trabajando en un proyecto de Time Studios centrado en la crisis mundial de refugiados”, dijeron en un comunicado el editor en jefe de Time, Edward Felsenthal, y el presidente de Time and Time Studios, Ian Orefice.



En un primer momento se divulgó que Renaud era periodista de The New York Times, lo que posteriormente fue desmentido por este diario, con el que Renaud sí había colaborado hace algunos años.



Según Reporteros Sin Fronteras, Renaud trabajaba frecuentemente con su hermano en la producción de documentales y programas de televisión y había recibido un premio Peabody por su trabajo.



Con la muerte de Renaud son ya 11 los periodistas muertos en Ucrania desde 2014, año en el que se desató el conflicto en la región del Donbás, en el este del país.



ELTIEMPO.COM CON AGENCIAS