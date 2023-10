¿Quién era Antonio Macías, colombiano asesinado en Israel, pareja de Ivonne Rubio?

Antonio Macías era un barbero de origen colombiano y cuya familia lleva asentada desde hace más tres décadas en Medio Oriente.



Desde hacía tres años se encontraba saliendo con la también colombiana Ivonne Rubio y formaron un hogar con sus hijos Aviel, de cuatro años, y Manuela, hija de Antonio y quien tiene seis años.



(Además: Colombiano Antonio Macías también fue asesinado en Israel: era pareja de Ivonne Rubio).

Ivonne Rubio y Antonio Macías, decidieron realizar un viaje al festival Tribe of Nova para la celebración de su aniversario, pues a los dos les encantaba la música electrónica.



Sin embargo, su sueño se convirtió en una pesadilla cuando el grupo Hamás cruzó la frontera y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los asistentes al festival.



(Siga leyendo: Ella era Ivonne Rubio, la joven colombiana que fue asesinada por Hamás en Israel).

Facebook Twitter Linkedin

Ivonne Rubio murió y Antonio Macías está desaparecido. Foto: Instagram

En comunicación con este diario, el primo de Antonio dijo que la pareja logró llegar hasta uno de los búnkeres, pero que hasta allí habían llegado los hombres de Hamás en medio de su ofensiva.



“Hijo, yo no sé si mi hijo vaya a aparecer vivo o muerto. Lo más importante es lo que nosotros hicimos en vida por ellos”, Afirmó su mamá.



(Siga leyendo: Últimas palabras que Antonio Macías le dijo a su mamá antes de ser asesinado en Israel)

"No puedo recriminar a Dios por llevarse a mi hijo de la peor forma: él me lo dio, él me lo quitó. Lo que le pido a Dios es que no lo hayan secuestrado y que no lo estén torturando. No quiero que Ivonne ni él vivan esas cosas. Estoy preparada para las cosas buenas y malas”, dijo Alex sobre los mensajes de su tía.

Ivonne Rubio también fue asesinada por Hamás

El pasado 10 de octubre se había confirmado la muerte de Ivonne Rubio, colombiana que se encontraba reportada como desaparecida tras los ataques de Hamás a Israel.



“Papi, estamos en guerra. Voy a buscar un búnker”, fue lo último que alcanzó a decirle Ivonne a Julio, su padre, antes de ser reportada como desaparecida.



(Además: 'Cuando vi el avión de la FAC, fue la alegría más grande': colombiana repatriada).

Facebook Twitter Linkedin

Ivonne Rubio, colombiana fallecida en Israel. Foto: Cortesía

El último adiós a Ivonne se dio este 12 de octubre. "Me mataron a la niña”, dijo entre lágrimas, Julio Rubio.



La ceremonia fue transmitida por redes sociales para que en la despedida también participaran familiares y amigos desde Colombia y otras partes de Israel. A tiempo, otros recibían en sus teléfonos móviles las alertas sobre el lanzamiento de cohetes a las comunidades del sur cercanas a Gaza en medio de conflicto que todavía no cesa.

Más noticias:

'Si te veo, te mato': el drama de los árabes-israelíes atrapados entre Israel y Hamás

Abás advierte a Blinken que desplazamiento de civiles de Gaza sería un nuevo éxodo