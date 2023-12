¿Quién era Adonay y por qué se casó? La verdadera historia detrás de la canción

Una de las canciones que más se escuchan en Navidad es la de "Adonay" del compositor barranquillero Julio Erazo, pero esta pasó a la historia con la voz de Rodolfo Aicardi. Una de las preguntas que se generan al escuchar este sencillo es ¿quién es Adonay y por qué se casó?



Este tema cuenta la historia de unos jóvenes que estaban enamorados, pero tuvieron que ser separados por problemas familiares y obligados a tener un amorío a distancia, algo que dificulto su unión. Lo que algunas personas desconocen es que la letra cuenta un amor frustrado que vivió Julio Erazo, quien falleció en febrero del 2022 a sus 92 años.

La mujer que inspiró este sencillo es Adonai Ardila Ureña, una tolimense quien falleció a sus 87 años en julio del 2022, días después de someterse a una riesgosa intervención quirúrgica.



Según diferentes medios nacionales, mediante un video difundió en redes sociales, el maestro Julio Erazo, contó verdadera historia que inspiró el tema.



(Lea también: Regalos de Navidad: consejos para armar o elegir una excelente ancheta).



“A mí me alojaban en un hotel del Banco (Magdalena). Ahí yo andaba en un patiecito y vi que en el segundo piso de un edificio se asomó una muchacha, entonces yo la saludé y ella me devolvió el saludo, pero yo quedé picado”, comentó

Lamentamos la muerte de Adonai Ardila Ureña, la tolimense que inspiró la canción de 'Adonay', compuesta por el maestro Julio Erazo y que luego inmortalizó la gran voz de Rodolfo Aicardi. pic.twitter.com/5ohIqdAEwg — Discos Fuentes (@DiscosFuentes) July 14, 2022

Asimismo, añadió: “Yo fui hasta allá, la saludé y le pregunté el nombre, entonces ella me dijo: ‘Yo me llamo Adonay’ y ahí le pregunté si sabía quién era yo. Ella me dijo que sí, que yo era el que venía a cantar, pero entonces, en una de esas épocas que llegué a saludar a Adonay, me habían dicho que se había ido a vivir a Risaralda con los papás”.



Sin embargo, cuando él volvió al municipio del Banco, se encontró a Adonai, pero ella se había casado con otra persona.



“Cuando esa vaina pasó me dio a mí una cuestión, pero bueno. Total, a mí me dio mucho dolor esa vaina porque lo que te digo, yo vivía enamorado de Adonay. Yo la visité y ella me dijo: ‘Ya me casé’. Entonces yo le dije: ‘¡Ombe! Cómo va a hacer esa vaina, me mataste”, aseguró.



(Lea también: Feng Shui: ¿cómo puede usar la esencia de vainilla para fortalecer el amor en Navidad?).

Se murió el maestro Julio Erazo hoy. Tenía 92 años de edad. Compuso, entre otras, "Adonay".

Se murió y no nos contó "por qué te casaste Adonay" pic.twitter.com/IPreGZpuJ5 — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) February 12, 2022

Por otro lado, Betty Erazo, la hija del compositor, le comentó a la revista 'Semana' en el 2021 que su padre negó por muchos años la existencia de Adonay para evitar la molestia de su esposa, la señora Elides Martínez Carrascal, quien lo acompañó por más de seis décadas de su vida. Pero al final, él terminó aceptando que su amor con Adonai ocurrió en la vida real.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Consejos para enseñarle a su hijo a levantarse temprano

Oración día de las velitas: ¿cómo usar una vela para pedir un milagro urgente?

El contacto piel con piel con su pareja puede reducir el nivel de estrés, según estudio