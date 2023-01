Quevedo se ha posicionado como uno de los cantantes más exitosos de España. Recientemente lanzó su primer álbum titulado ‘Donde quiero estar’, el cual cuenta con 16 canciones, sin embargo, sus fans han resaltado el sencillo ‘Wanda’, pues va dedicado a una famosa modelo argentina.

En la letra de la canción el madrileño deja en claro que quiere tener una relación con la modelo. “Que si él no te trata bien, mami aquí estoy yo”, “por ti vendo mis cadenas”, “tengo ganas de verte cara a cara”, “ese bobo no juega mi liga”, son algunas de las frases que se escuchan en el sencillo.



Hay un verso que destacaron sus seguidores pues el español dice: “Él es Maxi López y tu mi Wanda Nara”, el cual hace referencia al exesposo de la modelo, con quien tuvo tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.



Esta canción le ha gustado mucho a Wanda Nara y en su cuenta oficial de Instagram incluyó este tema en sus últimas publicaciones en redes sociales. La argentina compartió un video en formato ‘reels’ en el que envía una indirecta a su ex novio Mauro Icardi y a la actriz China Suárez.



“Seguí insistiendo, trancu. Yo ya juego en otra liga. Si quieres ser su Wanda Nara, llámame que te enseño. Con tanto privadito pierdes solo la dignidad, mami”, escribió en su video en el que también enseña que se cambió el color de su pelo de rubio a castaño.



Aunque en el mensaje la modelo no menciona a nadie, en los comentarios los internautas han mencionado a China Suárez, quien se mensajeaba con Icardi y con la que salió a la luz el escándalo por la prensa como ‘Wandagate’.



El sencillo de Quevedo en tres días ha alcanzado 598 mil reproducciones y sus seguidores no dudan en que este tema se vaya a convertir en una de las canciones más exitosas de su álbum.

