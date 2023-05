Un joven de 23 años llamado Jordan Rivera, sobrevivió al ataque de un caimán de tres metros de longitud.



El ataque se presentó porque Rivera necesitaba ir al baño y el del bar ‘Banditos’, en donde se encontraba, tenía muchas personas haciendo fila, por lo que decidió salir del establecimiento.

Rivera manifesta que no supo qué fue lo sucedió: “Cuando iba hacia allí, ocurrió algo que me hizo tropezar o el suelo se hundió. Acabé en el agua y eso es literalmente lo último que recuerdo", expresó el joven.



Luego, despertó en el hospital y manifestó con tranquilidad: “No perdí la vida, perdí un brazo, no es el fin del mundo (...) Se han llevado el codo, así que no tengo codo”, pero todavía puedo mover -lo que queda de- el brazo", señaló.



Un miembro del Departamento de bomberos y emergencia del condado de Charlotte, Florida, Estados Unidos, señaló que a la 1:40 a.m. recibieron una llamada de alerta sobre la presencia de un caimán y el ataque a una persona a la cual le había arrancado el brazo derecho de un mordisco.

Las personas que lograron ver al joven atacado hicieron un torniquete en lo que quedaba del brazo.



Luego, la víctima fue trasladada al Centro Médico de la Costa del Golfo de Fort Myers, en donde, según medios locales, aún se encuentra en recuperación.



La madre de Rivera, Teresa Lessa señaló: "Los llamo ángeles que estaban allí, que le salvaron la vida. La posibilidad de que alguien estuviera allí es un milagro”.



Mas adelante, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre capturó al caimán que atacó a Rivera.

La travesía de 10 niños que cruzan un río con caimanes para ir a clase

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

