¿Qué tan seguros son los relojes inteligentes para medir la glucosa? Advierten su uso

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advierte sobre los riesgos de utilizar relojes inteligentes para medir los niveles de glucosa en la sangre. Esta entidad define que no aprueba el uso de estos para llevar a cabo diagnósticos, porque pueden llegar a ser “inexactas”.

En un comunicado, la organización señala que estos dispositivos pueden tener manejos inexactos y, estos errores, afectan el manejo de la diabetes que puede tener consecuencias mortales.



"Si su atención médica depende de mediciones precisas de glucosa en sangre, habla con tu proveedor de atención médica sobre un dispositivo apropiado autorizado por la FDA para tus necesidades", explican.

(Lea: ¿Qué tan confiable es la medición arterial de los 'smartwatches'? Experto responde).

Cabe aclarar que no se menciona una marca específica, pero la organización no está de acuerdo con estas "técnicas que prometen no ser invasivas".



Un estudio publicado por la revista oficial de la 'Sociedad de Electrofisiología Cardiaca del Ritmo Cardíaco y Sociedad de Electrofisiología Pediátrica y Congénita' detalla que estos son usados como marcapasos, medición de glucosa, entre otras.



El grupo de investigadores realizó una evaluación de medición de tres marcas tecnológicas en distintas resincronizaciones cardíacas (CRT). La técnica es usada para analizar la composición corporal, lo que incluye la masa muscular, la masa grasa y otros parámetros.

(De interés: Los relojes inteligentes podrían detectar signos de depresión).

Facebook Twitter Linkedin

Organizaciones alertan sobre su precisión en algunos datos de la salud. Foto: iStock

En el estudio detallan: "La detección de bioimpedancia generó una interferencia eléctrica que superó las pautas aceptadas por la FDA e interfirió con el adecuado funcionamiento de los dispositivos cardíacos".

¿Cómo se monitorea la glucosa?

De acuerdo con Mayo Clinic, el análisis de glucosa proporciona información importante para el control de la diabetes. La entidad recomienda que para medir se usa un dispositivo electrónico portátil que se llama glucómetro, en el que se usa una gota de sangre.

(Enseguida: ¿Qué tomar en cuenta a la hora de elegir un reloj inteligente? Algunas recomendaciones).

Además, señalan sobre el uso de ciertos dispositivos y aclaran que, de igual forma, tocará acudir al tradicional monitoreo: "La mayoría de estos dispositivos todavía requieren que haga el control mediante un pinchazo en el dedo para calibrar la máquina".

Diabetes: ¿cómo ha mejorado la atención de los pacientes?

Más noticias en EL TIEMPO

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO